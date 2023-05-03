Mansur Yavaş'tan AKP'li Alpay Özalan'a: Kasları beyninden fazla gelişmiş trol

Bursa'da konuşan Mansur Yavaş, AK Partili Özalan'ın sözlerini keserek çarpıtmasına "Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir Milletvekili var. Benim sözlerimi kesmiş" ifadeleri ile tepki gösterdi.

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Mansur Yavaş'tan AKP'li Alpay Özalan'a: Kasları beyninden fazla gelişmiş trol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, bir mitingindeki İHA ve SİHA'lar ile ilgili sözlerinin AK Parti Milletvekili Alpay Özalan tarafından kesilerek "Muhalefet misiniz? İşgal ordusu musunuz?" denilerek paylaşılmasına tepki gösterdi.

Bursa'daki Millet İttifakı mitinginde konuşan Mansur Yavaş, AK Partili Özalan'a yönelik isim kullanmadan şunları söyledi:  

"Şimdi kasları beyninden fazla gelişmiş bir tane trol milletvekili var. Dün benim söylediğim bu sözü kesmiş, millete trollük yapacağım diye uğraşıyor. Dün dedim ki; 'Asıl gündem seçim ve geçim. 14'ünden sonra bunlar hep yerlerine gidecek. SİHA'lar yerine gidecek, İHA'lar yerine gidecek ve gemi tersanesine gidecek.' ‘Bunları’ diyor, ‘kapatacak.’ Altında bizim konuşmamızın devamını yayınlamamış. Diyoruz ki, evet bunlar seçimde kullanıldı, tekrar görev alanına dönecek. Ama siz; işsizlikle, aşsızlıkla, kiralarla, enflasyonla… Hepsi ile baş başa kalacaksınız. Gerçek gündem budur. Bunu unutmadan; asla ve asla başka gündeme kapılmayın." 

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seçim 2023 Mansur Yavaş Millet İttifakı 2023 cumhurbaşkanı adayları AKP
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