Kılıçdaroğlu'ndan kısa video: Tek sebebi Erdoğan
Kılıçdaroğlu, yayınladığı kısa videoda "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video yayınladı.
Twitter hesabından 4 saniyelik video paylaşan Kılıçdaroğlu "En kısa video" notunu düştü. Kılıçdaroğlu, videoda "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar" dedi.
En kısa video. pic.twitter.com/RPdo2TQmfm— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 3, 2023
Son Güncelleme: