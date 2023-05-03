Kılıçdaroğlu'ndan kısa video: Tek sebebi Erdoğan

Kılıçdaroğlu, yayınladığı kısa videoda "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar" dedi. 

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video yayınladı. 

Twitter hesabından 4 saniyelik video paylaşan Kılıçdaroğlu "En kısa video" notunu düştü. Kılıçdaroğlu, videoda "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar" dedi. 

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