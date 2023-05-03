Donan videolara Kılıçdaroğlu reklamı verildi: Hızlı internet lüks olmayacak

İnternet bağlantısı nedeniyle donan videolara Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kapmanyasına dahil ettiği "hızlı internet" vaadi reklamı verildi.

Videolar donduğunda karşılaşılan reklamda “14 Mayıs’tan sonra hızlı internete sahip olmak artık lüks olmayacak” ifadeleri yer alıyor.

Daha önce Kılıçdaroğlu'nun internet hızına yönelik bir vaadi de internet hız testi sitelerinde görülmüştü.