Yeni Salgın Alarmı! Frankenstein Varyantı Hızla Yayılıyor... Jilet Keser Gibi Boğaz Ağrısı Varsa Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Bu dönemde özellikle Frankenstein varyantı adı verilen hibrit Kovid-19 türü, yeniden gündeme geldi. İlk olarak Ocak 2025’te tanımlanan varyant, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “takip edilmesi gereken varyantlar” kategorisine dahil edildi.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Demirel, varyantın özelliklerini ve korunma yollarını NTV’ye değerlendirdi.

'İKİ HİBRİT YAPININ BULUŞMASI'

Demirel, varyanta “Frankenstein” adının verilme nedenini, “Mary Shelley’in ünlü romanındaki Frankenstein, birden fazla yapının birleşmesiyle oluşan bir varlık. Bu varyant da iki farklı hibrit yapının birleşmesiyle oluştuğu için bu ismi aldı.” sözleriyle açıkladı. Uzman, Frankenstein varyantının ölüm oranlarında ya da hastalığın seyrinde ciddi bir değişikliğe yol açmadığını belirtti.

Hastalığın belirtileriyle ilgili uzman isim, "Klinik olarak bir takım farklılıklar var ama daha kötüye giden bir tip değil. Jilet keser gibi bir boğaz ağrısı, sırt ve eklem ağrıları, ishal görebiliyoruz. Bu şekilde belirtiler gösterebiliyor." bilgisini aktardı.

Tüm solunum yolu virüslerinden korunmak için el hijyeninin en kritik önlem olduğunu vurgulayan Demirel, kapalı alanlarda maske takılması gerektiğini söyledi.

İLACI DİNLENMEK

Tedaviye ilişkin olarak ise Demirel, Frankenstein varyantı için özel bir tedavi protokolü olmadığını belirtti ve “Bu virüsün tedavisi Kovid-19’dan farklı değil. Semptomatik tedavi uygulanıyor. Aşılar bu varyanta karşı da etkili. Ayrıca istirahat çok önemli; yalnız Kovid-19 değil, tüm enfeksiyonlarda dinlenme süreci iyileşmeyi hızlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

C vitamini takviyesinin faydalı olduğunu belirten Demirel, “Eksikliği varsa B ve D vitamini de alınabilir. Ancak gereksiz vitamin kullanımından kaçınılmalı.” dedi.

Kaynak: NTV