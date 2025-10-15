Uzmanı Uyardı! 50 Yaş Sonrası Bu Hastalıkta Risk Artıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yapılan araştırmalara göre özellikle hamur işlerinde oldukça kullanılan margarinin de meme kanseri riskini arttırabileceği öğrenildi. Liv Hospital Samsun Genel Cerrahi ve Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, meme kanseri hakkında açıklamalarda bulundu.

“FAZLA KİLO NEDEN OLABİLİR”

Prof. Dr. Yol, meme kanserinin en çok 40-50 yaş ve sonrasında ortaya çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Yol, mMeme kanserinin nedeni tam olarak bilinmese de gelişen teknoloji, değişen yaşam şartları, çalışma şartları, yetersiz beslenme ve kilo gibi birçok etkenin bu hastalığa yol açabildiğini söyledi.

"HİÇ DOĞUM YAPMAMAK RİSKİ ARTIRABİLİR"

Meme kanseri için kesinleşmiş risk faktörlerini sıralayan Prof. Dr. Serdar Yol, şu bilgileri paylaştı: Yaşın ileri olması (45-55 yaş arası en sık görülen yaş aralığıdır. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Annede 50 yaş altında meme kanseri görülmesi veya annenin her iki memesinde de meme kanseri olması, hiç doğum yapmamış olmak veya ilk doğumunu 35 yaşın üstünde yapmak (20 yaş altında doğum yapanlarda meme kanseri daha az görülür), emzirememek, ilk âdetin 12 yaş altında görülmesi risk faktörleridir. Geç menopoza girmek (55 yaş üstü), menopoz sonrası dönemde gelişen şişmanlık, yumurtalık ya da rahim kanseri olmak, beslenmede doymamış yağların aşırı kullanımı (margarinler) meme kanseri riskini artırıyor.

Kaynak: İHA