Uzmanı ‘Mikropların Vücuda Giriş Kapısı’ Diyerek Uyardı: Enfeksiyon Riskini Yüzde 30 Artırıyor

Uzman Doktor Şirin Elmi, günlük hayatta fark etmeden dokunulan noktaların mikrop taşıdığına dikkat çekerek "Eller mikropların vücuda giriş kapısıdır, bu yüzden el yıkamak hastalıklara karşı en etkili savunmadır" dedi.

Uzmanı ‘Mikropların Vücuda Giriş Kapısı’ Diyerek Uyardı: Enfeksiyon Riskini Yüzde 30 Artırıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Memorial Antalya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Doktor Şirin Elmi, "15 Ekim Dünya El Yıkama Günü" dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Gün içinde kapı kolları, telefon ekranları, toplu taşıma tutamaçları veya market sepetleri gibi sayısız yüzeye dokunulduğuna dikkati çeken Şirin, "Bu yüzeyler, bakterilerden virüslere ve mantarlara kadar birçok mikroorganizmayı taşıyor.

Uzmanı ‘Mikropların Vücuda Giriş Kapısı’ Diyerek Uyardı: Enfeksiyon Riskini Yüzde 30 Artırıyor - Resim : 1

“ENFEKSİYON RİSKİ YÜZDE 30 ARTIYOR”

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ellerimizdeki mikroplar ağız, burun veya göz yoluyla vücuda taşındığında enfeksiyon riski yüzde 20-30 oranında artıyor. Uzmanlara göre el yıkamamak, yalnızca kişisel hijyen eksikliği değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunu anlamına geliyor" dedi.

“MİKROPLARIN VÜCUDUMUZA GİRİŞ KAPISI”

El hijyeninin bulaşıcı hastalıklarla mücadeledeki kritik rolüne işaret eden Elmi, "Ellerimizi her gün kapı kolları, telefon ekranları, market arabaları gibi sayısız yere değdiriyoruz. Ancak günlük yaşamda bunların ardından hemen el yıkamak akla gelmiyor. Oysa el yıkamayı ihmal etmek ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Eller, mikropların vücudumuza giriş kapısıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye'de İlaç Krizi Kapıda: En Basit İlaç Bile 'Yok' Listesinde En Basit İlaç Bile 'Yok' Listesinde
Sadettin Saran Gözünün Yaşına Bakmamıştı: Yıldız İsim Beşiktaş’a İmzayı Atıyor! Sergen Yalçın Onayı Verdi Yıldız İsim Beşiktaş’a İmzayı Atıyor! Onay Çıktı
Prematüre Bebekler İçin Kritik Uyarı:‘Tüm Tedavilere Rağmen Kalıcı Görme Kaybı Gelişebilmektedir’ Prematüre Bebekler İçin Kritik Uyarı
Gram Altında Tarihi Rekor! Dev Bankanın Yeni Tahmini Yatırımcıları Havalara Uçuracak: Tarih Verildi, 1.000 Dolar Birden Artacak Dev Bankanın Yeni Tahmini Yatırımcıları Havalara Uçuracak
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon