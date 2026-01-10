Kovid Aşıları Öldürüyor mu? Dev Araştırmadan Çarpıcı Sonuç!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kurtaran Kovid-19 aşılarının uzun vadeli etkileri, Fransa’da yapılan kapsamlı bir çalışmayla yeniden mercek altına alındı. JAMA Network Open dergisinde 4 Aralık 2025’te yayımlanan araştırma, mRNA aşılarının uzun vadeli güvenliğine ilişkin tartışmalara güçlü bilimsel verilerle yanıt verdi.

BirGün'de yer alan habere göre Fransa Ulusal Sağlık Veri Sistemi’ne dayanan çalışma, 18 ila 59 yaş arasındaki yetişkinlerde Pfizer-BioNTech ve Moderna mRNA aşılarının tüm nedenlere bağlı ölüm riskini artırmadığını, aksine anlamlı biçimde düşürdüğünü ortaya koydu.

28 MİLYONLUK ARAŞTIRMA

Araştırma kapsamında, 1 Mayıs – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında ilk doz mRNA aşısını yaptıran 22 milyon 767 bin 546 kişi ile 1 Kasım 2021 itibarıyla henüz aşılanmamış olan 5 milyon 932 bin 443 kişi karşılaştırıldı. Katılımcılar ortalama 45 ay, yani yaklaşık 4 yıl boyunca takip edildi. Elde edilen veriler, aşılanan grubun aşılanmayanlara kıyasla daha yüksek bir sağkalım oranına sahip olduğunu gösterdi:

İŞTE SONUÇLAR

Tüm nedenlere bağlı ölüm riski, aşılananlarda yüzde 25 daha düşük bulundu.

Kovide bağlı ölüm riski, aşılanan bireylerde yüzde 74 oranında azaldı.

Kovid dışı ölümler incelendiğinde bile, aşılanan grupta ölüm riskinin yaklaşık yüzde 24 daha düşük olduğu tespit edildi.

KANSER VE KALP-DAMAR HASTALIKLARINDA ARTIŞ YOK

Araştırmada, mRNA aşılarının kanser ya da dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümleri artırdığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Aksine, bu nedenlere bağlı ölüm oranlarının da aşılanan grupta daha düşük seyrettiği görüldü. Çalışma, hastalığı genellikle daha hafif geçiren ve aşı gerekliliği sıkça tartışılan 18–59 yaş grubuna odaklanması açısından dikkat çekiyor. 4 yıllık izleme sonuçları, aşıların bu yaş grubunda ek bir ölüm riski yaratmadığını, aksine koruyucu bir etki sunduğunu gösteriyor.

