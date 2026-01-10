Kovid Aşıları Öldürüyor mu? Dev Araştırmadan Çarpıcı Sonuç!

Fransa’da 18-59 yaş aralığındaki yaklaşık 28 milyon yetişkinin verileriyle yapılan ve 4 yıl süren kapsamlı araştırma, mRNA kovid aşılarının uzun vadede ölüm riskini artırmadığını, aksine belirgin biçimde azalttığını ortaya koydu.

Son Güncelleme:
Kovid Aşıları Öldürüyor mu? Dev Araştırmadan Çarpıcı Sonuç!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kurtaran Kovid-19 aşılarının uzun vadeli etkileri, Fransa’da yapılan kapsamlı bir çalışmayla yeniden mercek altına alındı. JAMA Network Open dergisinde 4 Aralık 2025’te yayımlanan araştırma, mRNA aşılarının uzun vadeli güvenliğine ilişkin tartışmalara güçlü bilimsel verilerle yanıt verdi.

BirGün'de yer alan habere göre Fransa Ulusal Sağlık Veri Sistemi’ne dayanan çalışma, 18 ila 59 yaş arasındaki yetişkinlerde Pfizer-BioNTech ve Moderna mRNA aşılarının tüm nedenlere bağlı ölüm riskini artırmadığını, aksine anlamlı biçimde düşürdüğünü ortaya koydu.

28 MİLYONLUK ARAŞTIRMA

Araştırma kapsamında, 1 Mayıs – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında ilk doz mRNA aşısını yaptıran 22 milyon 767 bin 546 kişi ile 1 Kasım 2021 itibarıyla henüz aşılanmamış olan 5 milyon 932 bin 443 kişi karşılaştırıldı. Katılımcılar ortalama 45 ay, yani yaklaşık 4 yıl boyunca takip edildi. Elde edilen veriler, aşılanan grubun aşılanmayanlara kıyasla daha yüksek bir sağkalım oranına sahip olduğunu gösterdi:

İŞTE SONUÇLAR

Tüm nedenlere bağlı ölüm riski, aşılananlarda yüzde 25 daha düşük bulundu.

Kovide bağlı ölüm riski, aşılanan bireylerde yüzde 74 oranında azaldı.

Kovid dışı ölümler incelendiğinde bile, aşılanan grupta ölüm riskinin yaklaşık yüzde 24 daha düşük olduğu tespit edildi.

Kovid Aşıları Öldürüyor mu? Dev Araştırmadan Çarpıcı Sonuç! - Resim : 1

KANSER VE KALP-DAMAR HASTALIKLARINDA ARTIŞ YOK

Araştırmada, mRNA aşılarının kanser ya da dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümleri artırdığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Aksine, bu nedenlere bağlı ölüm oranlarının da aşılanan grupta daha düşük seyrettiği görüldü. Çalışma, hastalığı genellikle daha hafif geçiren ve aşı gerekliliği sıkça tartışılan 18–59 yaş grubuna odaklanması açısından dikkat çekiyor. 4 yıllık izleme sonuçları, aşıların bu yaş grubunda ek bir ölüm riski yaratmadığını, aksine koruyucu bir etki sunduğunu gösteriyor.

Acil Servisler Doldu Taştı: Bu Sefer de 'Üçlü Virüs' Tehlikesi Başladı! Kolay Bulaşıyor, Günlerce GeçmiyorAcil Servisler Doldu Taştı: Bu Sefer de 'Üçlü Virüs' Tehlikesi Başladı! Kolay Bulaşıyor, Günlerce GeçmiyorYaşam

Kovid-19'a Karşı Geliştirilmişti... Kanserde Çığır Açtı!Kovid-19'a Karşı Geliştirilmişti... Kanserde Çığır Açtı!Bilim - Teknoloji

Pandemi Bitti, Kovid-19 Bitmedi! 'Vakalar Artıyor'Pandemi Bitti, Kovid-19 Bitmedi! 'Vakalar Artıyor'Sağlık

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aşı
Son Güncelleme:
Yeni Araştırma Ortaya Koydu: 7 Saatten Az Uyku Ömürden Yiyor Yeni Araştırma Ortaya Koydu: 7 Saatten Az Uyku Ömürden Yiyor
'Rüya Vücut' Hayali Kabusa Dönebilir! Zayıflama İğneleriyle İlgili Kritik Araştırma 'Rüya Vücut' Hayali Kabusa Dönebilir!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak
Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum' Trump'tan Flaş Halep Açıklaması!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga!
Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda
İstanbul'da Kar Alarmı! Uzmanlardan 'Evden Çıkmayın' Uyarısı! Pazartesi Okullar Tatil Edilecek mi? İstanbul'da Kar Alarmı! Uzmanlardan 'Evden Çıkmayın' Uyarısı! Pazartesi Okullar Tatil Edilecek mi?