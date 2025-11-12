Kovid-19'a Karşı Geliştirilmişti... Kanserde Çığır Açtı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pandeminin en karanlık günlerinde insanlığı virüse karşı koruyan mRNA teknolojisi, şimdi bambaşka bir cephede adını yeniden duyuruyor. Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Kovid-19 aşısı olmuş ileri evre akciğer kanseri hastalarının, aşı olmayanlara kıyasla ortalama 17 ay daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

800'DEN FAZLA HASTANIN VERİLERİ İNCELENDİ

Teksas’taki MD Anderson Kanser Merkezi’nde yürütülen çalışmada, immünoterapi tedavisi gören 800’den fazla hastanın verileri incelendi. Aşı olan grupta ortalama yaşam süresi 37,3 ayken, aşı olmayanlarda 20,6 ayda kaldı. Üç yıl sonunda hayatta kalanların oranı aşılılarda yüzde 55,7, aşısızlarda ise yüzde 30,8 olarak ölçüldü.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Araştırmacılara göre bu farkın nedeni, mRNA aşılarının vücudu yalnızca virüslere karşı değil, kansere karşı da 'tetikte' tutması. Aşı, bağışıklık sistemine adeta bir siren gibi davranarak savunma hücrelerini uyarıyor; bu da kanser hücrelerinin gizlenmesini zorlaştırıyor.

DÜŞÜK RİSKLİ VE UCUZ

Bilim insanları, bu son bulguların daha geniş kapsamlı çalışmalarla doğrulanması durumunda, bunun kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir gelişme olabileceğini belirtiyor. COVID mRNA aşıları milyonlarca insanda güvenlik açısından zaten test edilmiş olduğu için, bu aşıların geleneksel kanser tedavilerinin yanında bağışıklık sistemini güçlendirmek için düşük riskli ve ucuz bir yöntem olarak yeniden kullanılabileceği düşünülüyor. Onkolog ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Elias Sayour, bu potansiyeli şu sözlerle anlattı: Bağışıklık tepkisini harekete geçirmek ve sıfırlamak için, tüm hastalar için evrensel, hazır bir kanser aşısı olabilecek şekilde, daha da iyi bir aşı tasarlayabiliriz."

