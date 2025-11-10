'Dijital Kıyamet' Yaklaşıyor! Bilim Dünyası 2028'i Gösterdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dijital dünyanın en tehlikeli geri sayımı başladı. Bilim insanlarının oluşturduğu 'Kuantum Kıyamet Saati', veri güvenliğinin çökeceği günü 8 Mart 2028 olarak belirledi. Bu sembolik sayaç, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarları geride bırakıp bugünün şifreleme sistemlerini saniyeler içinde çözebileceği o anı simgeliyor. Proje, Atom Bilimcileri Bülteni’nin nükleer tehlikeye dikkat çekmek için hazırladığı ünlü 'Kıyamet Saati'nden ilham alıyor.

BANKA BİLGİLERİ, GİZLİ BELGELER...

Bilim dünyası bu ihtimali “kuantum kıyameti” olarak adlandırıyor. Uzmanlara göre bu çağ geldiğinde yalnızca Bitcoin değil; banka hesapları, devlet arşivleri, gizli belgeler ve kişisel veriler de korumasız kalacak. Yani dijital dünyanın kasası bir gecede delinmiş olabilir. 'Kuantum Kıyamet Saati', bu çöküşün 2028’de yaşanacağını öngörüyor. Ancak NIST ve Global Risk Institute gibi kurumlar, 2028–2035 dönemini daha gerçekçi bir tehlike aralığı olarak değerlendiriyor.

TAHMİN NEYE DAYANIYOR?

Bu tahminlerin merkezinde Shor algoritması var. 1994’te geliştirilen bu yöntem, klasik bilgisayarların yıllar sürecek hesaplarını birkaç saniyeye indiriyor. Yine de bunu çalıştırabilecek kadar güçlü bir kuantum bilgisayar için binlerce mantıksal kübit gerekiyor. Bugün ulaşılan seviye yalnızca 50 kübit civarında. Fakat yarış hızla tırmanıyor. IBM, 2029’a kadar ilk hataya dayanıklı kuantum bilgisayarı piyasaya sürmeyi planlıyor. Google ise Willow adlı işlemcisinin klasik süper bilgisayarlardan 13 bin kat hızlı çalıştığını duyurdu.

Kaynak: Euronews