Bilim Dünyası Şaşkın! Yapay Zekadan Kanserde Çığır Açan Keşif

Google ve Yale Üniversitesi’nin geliştirdiği 27 milyar parametreli yapay zeka modeli, kanserde umut verici bir keşfe imza attı. Bu model, kanser hücrelerinin bağışıklık sistemiyle etkileşimini çözerek tedaviye yeni bir kapı araladı.

Son Güncelleme:
Google DeepMind ve Yale Üniversitesi araştırmacıları, kanser tedavisinde çığır açabilecek bir yapay zeka modeli geliştirdi. Cell2Sentence-Scale 27B (C2S-Scale) adı verilen model, hücre içi süreçleri anlamak ve tümörlerin bağışıklık sistemiyle nasıl etkileşime girdiğini çözmek üzere tasarlandı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Google’ın açık kaynaklı Gemma AI modeli temel alınarak geliştirilen sistem, tek hücre analizinde yüksek doğruluk sağlıyor. Model, canlı hücrelerin dilini çözümleyerek bağışıklık sisteminden gizlenen soğuk tümörleri, tedaviye yanıt verebilen sıcak tümörlere dönüştürebiliyor. Araştırmacılara göre bu gelişme, özellikle meme, prostat, yumurtalık ve beyin kanseri gibi immünoterapilere dirençli türlerde tedavi olasılığını artırabilir.

KOŞULLU İLAÇLARI DA TESPİT EDEBİLİYOR

C2S-Scale, bağışıklık sisteminin sinyallerini güçlendiren koşullu ilaçları da tespit edebiliyor. Google, modelin 4 binden fazla ilacın etkisini simüle eden bir 'sanal tarama sistemi' üzerinde eğitildiğini açıkladı. Klinik doğrulamalar, modelin öngörülerinin önemli kısmının gerçek sonuçlarla örtüştüğünü gösterdi.
Araştırmanın verileri Hugging Face, GitHub ve bioRxiv üzerinden bilim dünyasının erişimine açıldı. Uzmanlar, yapay zeka modelinin kanser tedavisinde 'devrim niteliğinde bir araç' olabileceğini vurgularken, modelin klinik uygulamalara geçmeden önce kapsamlı değerlendirmelerden geçmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Cumhuriyet

Kanser
