Uzmanı Uyardı: 'Ruhsal Hastalıklar Yaşam Kalitesini Bozuyor'

Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Bayraktar, insanların vücut sağlıklarına dikkat ettiği kadar ruh sağlıklarına da dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Bayraktar, ruh sağlığıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

“BU OLDUKÇA YANLIŞ BİR ALGI"

Bayraktar, "Ruh sağlığı çok özen gösterilmesi gereken bir mesele. Çünkü en az bedensel rahatsızlıklar kadar kişinin yaşamını etkileyen, yaşam kalitesini bozan ruhsal hastalıklar var. Özellikle depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi ruhsal hastalıklar tedavi edilebilir ruhsal hastalıklardır. Toplumda ruhsal destek almak zaman zaman bir güçsüzlük göstergesi olarak algılanabiliyor. Bu oldukça yanlış bir algı" dedi.

Bayraktar, ruhsal anlamda destek almanın kişinin kendine ve yaşam kalitesine verdiği önemin göstergesi olduğuna dikkat çekerek, "Ruh sağlığı, yalnızca ruhsal olarak hasta olmamak anlamına gelmiyor. Ruh sağlığı kişinin kendini değerli hissetmesi, yaşamdan keyif alması, sağlıklı kişiler arası iletişimler kurabilmesi ve stresle baş edebilmesi anlamına da geliyor. O yüzden ruh sağlığı çok önemli ve özen gösterilmesi gereken bir durumdur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

