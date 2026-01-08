'Rüya Vücut' Hayali Kabusa Dönebilir! Zayıflama İğneleriyle İlgili Kritik Araştırma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ozempic gibi zayıflama iğneleri hızlı kilo vermeye yardımcı oluyor. Ancak bu iğnelerle tedaviye son verenler, diyet ve hareketi bırakanlara kıyasla dört kat hızla kilo alıyor.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'deki Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, zayıflama ilaçlarını bırakanlar ile diyet ve fiziksel aktiviteyi bırakanların kilo alımını karşılaştıran bir çalışma yaptı.

HIZLI KİLO KAYBEDEN, HIZLI KİLO ALIYOR

Sonuçları İngiliz tıp dergisi The British Medical Journal'da (BMJ) yayımlanan araştırmada, 9 bin 341 kişinin katıldığı 37 çalışma incelendi.

Kilo verme süresinin 39 hafta ve takip süresinin ise 32 hafta olarak incelendiği araştırmaya göre, zayıflama ilacını bırakan kişilerin ortalama ayda 0,4 kilogram geri aldığı, 1,7 yıl içinde tedavi öncesi kilolarına geri döndükleri tespit edildi.

İlaç kullanan kişilerin ise tedavi süresince ortalama 8,3 kilogram kaybettiği ancak ilk yıl içinde ortalama 4,8 kilogramı geri aldığı gözlemlendi.

Araştırmada, ilaçlar bırakıldıktan sonra kilo alma hızının, belirli bir diyet veya fiziksel aktivite planı uygulanan programlara kıyasla neredeyse dört kat daha hızlı olduğu vurgulandı.​​​​​​​

Kaynak: AA