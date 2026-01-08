'Rüya Vücut' Hayali Kabusa Dönebilir! Zayıflama İğneleriyle İlgili Kritik Araştırma

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Ozempic ve Mounjaro gibi zayıflama iğnelerini bırakan kişilerin, diyet ve egzersize son verenlere kıyasla dört kat daha hızlı kilo aldığını ortaya koydu.

Son Güncelleme:
'Rüya Vücut' Hayali Kabusa Dönebilir! Zayıflama İğneleriyle İlgili Kritik Araştırma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ozempic gibi zayıflama iğneleri hızlı kilo vermeye yardımcı oluyor. Ancak bu iğnelerle tedaviye son verenler, diyet ve hareketi bırakanlara kıyasla dört kat hızla kilo alıyor.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'deki Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, zayıflama ilaçlarını bırakanlar ile diyet ve fiziksel aktiviteyi bırakanların kilo alımını karşılaştıran bir çalışma yaptı.

HIZLI KİLO KAYBEDEN, HIZLI KİLO ALIYOR

Sonuçları İngiliz tıp dergisi The British Medical Journal'da (BMJ) yayımlanan araştırmada, 9 bin 341 kişinin katıldığı 37 çalışma incelendi.

Kilo verme süresinin 39 hafta ve takip süresinin ise 32 hafta olarak incelendiği araştırmaya göre, zayıflama ilacını bırakan kişilerin ortalama ayda 0,4 kilogram geri aldığı, 1,7 yıl içinde tedavi öncesi kilolarına geri döndükleri tespit edildi.

İlaç kullanan kişilerin ise tedavi süresince ortalama 8,3 kilogram kaybettiği ancak ilk yıl içinde ortalama 4,8 kilogramı geri aldığı gözlemlendi.

Araştırmada, ilaçlar bırakıldıktan sonra kilo alma hızının, belirli bir diyet veya fiziksel aktivite planı uygulanan programlara kıyasla neredeyse dört kat daha hızlı olduğu vurgulandı.​​​​​​​

Zayıflama İğnesi Kullanan Demet Akalın, Ölümden Döndüğü Anları AnlattıZayıflama İğnesi Kullanan Demet Akalın, Ölümden Döndüğü Anları AnlattıMagazin

Fatih Ürek Zayıflama İğnesi Kullandığı İçin mi Kalp Krizi Geçirdi? Yakın Dostu Gerçeği AçıkladıFatih Ürek Zayıflama İğnesi Kullandığı İçin mi Kalp Krizi Geçirdi? Yakın Dostu Gerçeği AçıkladıMagazin

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Feribot Fırtınada Sürüklendi! Yolcular Denizin Ortasında Mahsur Kaldı Feribot Fırtınada Sürüklendi! Yolcular Denizin Ortasında Mahsur Kaldı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 Bin Liralık Dava Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 Bin Liralık Dava
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit
Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Rize'de Kanlı Saldırı! Eski Belediye Başkan Yardımcısı Öldürüldü Rize'de Kanlı Saldırı! Eski Belediye Başkan Yardımcısı Öldürüldü
Aydın'da Cuma Çıkışında Domuz Etiyle Kavurma mı Dağıtıldı? Valilik Açıkladı, Gerçek Ortaya Çıktı Aydın'da Cuma Çıkışında Domuz Etiyle Kavurma mı Dağıtıldı? Valilik Açıkladı, Gerçek Ortaya Çıktı
Suriye Ordusu'nun SDG'ye Verdiği Süre Doldu! Yoğun ve Hedefli Saldırılar Başladı Yoğun ve Hedefli Saldırılar Başlıyor