Acil Servisler Doldu Taştı: Bu Sefer de 'Üçlü Virüs' Tehlikesi Başladı! Kolay Bulaşıyor, Günlerce Geçmiyor

Bu yıl grip mevsimi, son yıllara kıyasla daha sert başladı. Uzmanlara göre özellikle H3N2’nin alt varyantı öne çıkarken, sahada tablo yalnızca gripten ibaret değil. Benzer belirtilerle seyreden enfeksiyonların aynı anda görülmesi, hastaların kafasını karıştırıyor. Solunum yolu enfeksiyonlarındaki son durumu değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpar, dikkat çeken uyarılarda bulundu.

KORONAVİRÜS YENİDEN GÜNDEMDE

Bir dönem etkisini yitiren koronavirüs, yaz aylarından itibaren yeniden görülmeye başlamıştı. Eylül ayıyla birlikte Omicron alt varyantları nedeniyle başvurular artmış, toplumda yeni bir dalgayla karşı karşıya kalınabileceği yönünde endişeler oluşmuştu.

Kışın ilerlemesiyle birlikte tablo değişti. Koronavirüs vakaları yerini, kamuoyunda “mutasyonlu grip” olarak anılan H3N2 influenza alt tipine bırakmış görünüyor. Ancak son günlerde sosyal medyada acillerde COVID-19 yoğunluğuna ilişkin paylaşımların çoğalması ve belirtilerin birbirine çok benzemesi, “Grip miyim yoksa COVID-19 mu oldum?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.

“ÖKSÜRÜK VE HALSİZLİK 10–14 GÜN SÜREBİLİYOR”

Özel bir hastanede acil servis sorumlusu olan Dr. Süleyman Alpar, H3N2’nin seyrine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. H3N2’nin yeni bir virüs olmadığını, influenza A’nın alt tipi olduğunu vurgulayan Alpar, bu sezonu diğerlerinden ayıran noktayı şöyle özetledi:

H3N2’nin “K alt soyunun” dünya genelinde baskın hale gelmesi

Grip sezonunun normalden yaklaşık bir ay önce ve daha yoğun başlaması

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa’daki grip vakalarının büyük bölümünü H3N2 oluşturuyor. Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı bu varyantın mevsimsel bir alt tip olduğunu, ancak vaka sayılarında belirgin artış yaşandığını duyurmuştu.

Dr. Alpar, poliklinik başvurularına ilişkin tabloyu şöyle anlattı:

Hastalar ani başlayan yüksek ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları ile belirgin halsizlikten şikâyet ediyor. Öksürük ve bitkinlik çoğu kişide 10–14 güne kadar uzayabiliyor. Bu durum “Bu yılki grip neden bu kadar uzun sürüyor?” algısını güçlendiriyor.

“HIZLI YAYILIYOR, RİSK GRUPLARINDA DAHA AĞIR SEYREDEBİLİR”

Dr. Alpar, mevcut verilerin H3N2’nin daha öldürücü olduğunu göstermediğini ancak bulaşıcılığın belirgin şekilde arttığını söyledi. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklığı baskılanmış bireylerde hastaneye yatış oranlarının yükselebileceğini belirtti.

“Bu yıl hastalığın daha ağır ve uzun sürüyor algısı tesadüf değil” diyen Alpar, bunun nedenlerini ise, virüsün daha kolay yayılması, toplumsal bağışıklığın bu alt varyanta karşı düşük olması aynı dönemde diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da dolaşımda olması olarak açıkladı. Bu durumun acil servisler ve polikliniklerde belirgin yoğunluğa yol açtığı ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet