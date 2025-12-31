Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emeklilerin maaş artışında süreç sona yaklaştı. 5 Ocak’ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 6 aylık zam netleşecek. Bununla birlikte en düşük emekli maaşının kaç lira olacağı, seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı ve refah payının gündeme gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kulislerden edindiği yeni bilgileri paylaşarak dikkat çeken bir senaryoya işaret etti.

“SÜRPRİZ BEKLEMİYORUM”

Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında değerlendirmelerde bulunan İsa Karakaş, kasım ayında açıklanan yüzde 0,87’lik enflasyonun beklentilerin altında kaldığını hatırlattı. Merkez Bankası’nın son anketinde Aralık ayı TÜFE beklentisinin yüzde 1,08 civarında olduğuna dikkat çeken Karakaş, genel piyasa beklentilerinin de yüzde 1’e yakın seyrettiğini söyledi. Karakaş, Aralık enflasyonunda büyük bir sürpriz beklemediğini ve oranın yüzde 1’in altında kalabileceğini ifade etti.

Karakaş, önceki yıllar üzerinden yaptığı karşılaştırmalarla Aralık enflasyonunun yüzde 0,70–0,90 aralığında gerçekleşebileceğini, yüzde 1’in üzerinde bir verinin olası görünmediğini de belirtti.

EMEKLİ ZAMMINDA TABLO NETLEŞİYOR

Mevzuata göre emekli maaşlarına yapılacak artışın 6 aylık enflasyonun altında olamayacağını hatırlatan Karakaş, 5 aylık kümülatif enflasyon artışının yüzde 11,21 olarak kesinleştiğini vurguladı. Buna göre Aralık verisi sıfır bile gelse bu oranın şimdiden garanti olduğunu söyledi.

Karakaş, refah payı hariç Ocak zammının yüzde 12–13 bandında şekillenmesini beklediğini, Aralık enflasyonunun yüzde 0,80–0,90 düzeylerinde gelmesi halinde artış oranının yüzde 12,10–12,25 seviyelerine oturacağını belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YENİ SENARYO

Kök maaşı düşük olan emekliler için ek düzenleme yapılmazsa hayal kırıklığı yaşanabileceğine daha önce dikkat çeken Karakaş, son kulis bilgilerinin bu ihtimali zayıflattığını söyledi. Ankara’da konuşulan yeni senaryoya göre en düşük emekli aylığının yükseltilmesi gündemde.

Asgari ücret ile en düşük emekli maaşı arasındaki farkın açılması nedeniyle zam sonrası tepkilerin artabileceği değerlendirilirken, taban aylığın psikolojik eşik olarak görülen 20 bin TL seviyesine yükseltilmesinin tartışıldığını aktardı.

Karakaş, en düşük emekli maaşının 18.948 TL veya 20 bin TL seviyesine çıkarılmasının “kuvvetli ihtimal” haline geldiğini ifade etti.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM İHTİMALİ

Karakaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre ekonomi yönetiminin sıkı para politikası nedeniyle temkinli davrandığı belirtiliyor. Buna göre:

Seyyanen zam şu an için gündemde değil

Refah payı konusunda net bir karar bulunmuyor

En güçlü ihtimal, en düşük emekli maaşının yasal düzenleme ile yükseltilmesi

Kesin rakamların ise 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi