Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar...

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak güncel köprü ve otoyol ücretlerini açıkladı.

Son Güncelleme:
Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği bildirildi.

Yeniden düzenlenen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şöyle:

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 590 TL'den 740 TL'ye çıkarıldı.

Diğer yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.

O Emekliler Sıfır Zam Riskiyle Karşı Karşıya: Milyonların Uykusunu Kaçıracak AçıklamaO Emekliler Sıfır Zam Riskiyle Karşı Karşıya: Milyonların Uykusunu Kaçıracak AçıklamaEkonomi
Sigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli OlduSigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli OlduEkonomi

Kaynak: DHA

Etiketler
Köprü Otoyol
Son Güncelleme:
45 Yıldır Üretim Yapıyordu: Dev Şeker Firması İflas Etti 45 Yıldır Üretim Yapıyordu: Dev Şeker Firması İflas Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
O Emekliler Sıfır Zam Riskiyle Karşı Karşıya: Milyonların Uykusunu Kaçıracak Açıklama O Emekliler Sıfır Zam Riskiyle Karşı Karşıya: Milyonların Uykusunu Kaçıracak Açıklama
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Kremlin Açıklamıştı: ABD'den 'Putin’in Konutuna Saldırı' Açıklaması ABD'den 'Putin’in Konutuna Saldırı' Açıklaması
Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar... Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar...
Adana'da Fabrika Yangını Adana'da Fabrika Yangını
Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi İçin Yeni Karar Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi İçin Yeni Karar
45 Yıldır Üretim Yapıyordu: Dev Şeker Firması İflas Etti 45 Yıldır Üretim Yapıyordu: Dev Şeker Firması İflas Etti