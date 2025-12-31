Altında Yıl Sonu Şoku! Gram Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasası, hem yatırımcıların hem de düğün ve nişan gibi özel günler için takı almayı planlayanların odağında yer alıyor.

Yılın son işlem gününe altın fiyatları gerilemeyle başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.347 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın 6 bin liranın altına indi. Peki bugün çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatları ne durumda?

İşte 31 Aralık 2025 güncel altın alış-satış rakamları…

Gram Altın

Alış: 5.999,0200 TL

Satış: 5.999,7930 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.345,99

Satış: 4.347,15

Çeyrek Altın

Alış: 9.598,44 TL

Satış: 9.809,67 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 38.393,77 TL

Satış: 39.118,70 TL

Tam Altın

Alış: 39.445,00 TL

Satış: 40.284,00 TL

Yarım Altın

Alış: 19.131,70 TL

Satış: 19.614,60 TL

Ziynet Altını

Alış: 38.383,34 TL

Satış: 39.109,24 TL

Ata Altın

Alış: 41.044,04 TL

Satış: 42.087,83 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.386,07 TL

Satış: 4.526,42 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.597,03 TL

Satış: 5.863,89 TL

Gremse Altın

Alış: 98.445,00 TL

Satış: 100.386,00 TL

