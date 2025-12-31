Altında Yıl Sonu Şoku! Gram Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Altın fiyatları 31 Aralık 2025’te yılın son işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın 4.347 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 6 bin liranın altına geriledi.

Altın piyasası, hem yatırımcıların hem de düğün ve nişan gibi özel günler için takı almayı planlayanların odağında yer alıyor.

Yılın son işlem gününe altın fiyatları gerilemeyle başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.347 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın 6 bin liranın altına indi. Peki bugün çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatları ne durumda?

İşte 31 Aralık 2025 güncel altın alış-satış rakamları…

Gram Altın
Alış: 5.999,0200 TL
Satış: 5.999,7930 TL

Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.345,99
Satış: 4.347,15

Çeyrek Altın
Alış: 9.598,44 TL
Satış: 9.809,67 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 38.393,77 TL
Satış: 39.118,70 TL

Tam Altın
Alış: 39.445,00 TL
Satış: 40.284,00 TL

Yarım Altın
Alış: 19.131,70 TL
Satış: 19.614,60 TL

Ziynet Altını
Alış: 38.383,34 TL
Satış: 39.109,24 TL

Ata Altın
Alış: 41.044,04 TL
Satış: 42.087,83 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.386,07 TL
Satış: 4.526,42 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.597,03 TL
Satış: 5.863,89 TL

Gremse Altın
Alış: 98.445,00 TL
Satış: 100.386,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi

