Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı?

Fenerbahçe’de bir süredir merak edilen başkanlık konusundaki düğüm çözüldü. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, kurmaylarıyla yaptığı kapsamlı görüşmelerin ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı verdi. Kararın, kulübün geleceğine yönelik kritik başlıklar değerlendirilerek alındığı öğrenildi.

ALİ KOÇ’TAN DESTEK ZİYARETİ

Adli kontrol sürecinin ardından camiadan büyük destek gören Saran, bu süreçte eski başkan Ali Koç ile de bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, görüşmede Fenerbahçe’nin bugünü ve geleceğine dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtilmişti.

Ali Koç’un bu toplantıda Saran’a olağanüstü genel kurul önerisinde bulunduğu, Saran’ın da hem yönetim kurulu hem de ailesiyle yaptığı görüşmeler sonrası kararını netleştirdiği ifade ediliyor.

GENEL KURUL KISA SÜRE İÇİNDE ÇAĞRILACAK

Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de, süreçlerin aksamaması için olağanüstü genel kurulun kısa süre içinde toplanması planlanıyor. Transfer dönemi ve takvim yoğunluğu da dikkate alınarak sürecin geciktirilmemesi hedefleniyor.

SARAN YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Sadettin Saran’ın kongrede yeniden aday olması bekleniyor. Genel kuruldan güçlü bir destek çıkması halinde Saran, güven tazeleyerek görevine devam edecek. Aksi bir sonuçta ise başkanlık bayrağının yeni bir isme devredilmesi gündeme gelecek.

