Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı?

Fenerbahçe’de beklenen karar çıktı. Sadettin Saran, kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası kongreye gitmeye hazırlanıyor. Süreç kısa sürede başlatılacak.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de bir süredir merak edilen başkanlık konusundaki düğüm çözüldü. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, kurmaylarıyla yaptığı kapsamlı görüşmelerin ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı verdi. Kararın, kulübün geleceğine yönelik kritik başlıklar değerlendirilerek alındığı öğrenildi.

ALİ KOÇ’TAN DESTEK ZİYARETİ

Adli kontrol sürecinin ardından camiadan büyük destek gören Saran, bu süreçte eski başkan Ali Koç ile de bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, görüşmede Fenerbahçe’nin bugünü ve geleceğine dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtilmişti.

Ali Koç’un bu toplantıda Saran’a olağanüstü genel kurul önerisinde bulunduğu, Saran’ın da hem yönetim kurulu hem de ailesiyle yaptığı görüşmeler sonrası kararını netleştirdiği ifade ediliyor.

GENEL KURUL KISA SÜRE İÇİNDE ÇAĞRILACAK

Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de, süreçlerin aksamaması için olağanüstü genel kurulun kısa süre içinde toplanması planlanıyor. Transfer dönemi ve takvim yoğunluğu da dikkate alınarak sürecin geciktirilmemesi hedefleniyor.

SARAN YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Sadettin Saran’ın kongrede yeniden aday olması bekleniyor. Genel kuruldan güçlü bir destek çıkması halinde Saran, güven tazeleyerek görevine devam edecek. Aksi bir sonuçta ise başkanlık bayrağının yeni bir isme devredilmesi gündeme gelecek.

İkinci Uyuşturucu Testi Temiz mi Çıktı? Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklamasıİkinci Uyuşturucu Testi Temiz mi Çıktı? Başsavcılıktan Sadettin Saran AçıklamasıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sadettin Saran Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Ceza PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Ceza
Kadro Dışı Bırakılmıştı: Necip Uysal'dan 'Beşiktaş' Kararı Necip Uysal'dan Kritik Karar
ÇOK OKUNANLAR
Kremlin Açıklamıştı: ABD'den 'Putin’in Konutuna Saldırı' Açıklaması ABD'den 'Putin’in Konutuna Saldırı' Açıklaması
Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar... Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar...
Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var
İstanbul'da Terör Örgütü IŞİD'e Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı İstanbul'da Terör Örgütü IŞİD'e Operasyon
Esenyurt’ta Kabus! Yapı Malzemeleri Fabrikası Alevlere Teslim Esenyurt’ta Kabus! Yapı Malzemeleri Fabrikası Alevlere Teslim