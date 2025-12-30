AKOM'dan Uyarı Geldi: İstanbul Yılbaşında Buz Kesecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul, yılbaşı gecesini aralıklarla etkili olacak yağışlar ve soğuk hava eşliğinde karşılayacak. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıklarda belirgin düşüşler bekleniyor.

GECE SICAKLIK 0 DERECEYİ GÖREBİLİR

31 Aralık Çarşamba günü kent genelinde sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyretmesi, akşam ve gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor. Yağışların daha çok sabah saatlerinde etkisini göstereceği bildirildi.

1 OCAK’TA EKSI DERECELER BEKLENİYOR

1 Ocak Perşembe günü İstanbul’da en düşük sıcaklığın -1 dereceye kadar düşmesi, günün en yüksek sıcaklığının ise yaklaşık 4 derece olması bekleniyor. Yağış miktarının 1–4 kg/m² aralığında olacağı, yer yer soğuk havanın etkisini sürdüreceği kaydedildi.

BUZLANMA VE KAYGAN ZEMİN UYARISI

AKOM, sıcaklıkların gece saatlerinde hızla düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde buzlanma ve kaygan zemin riskinin artabileceğine dikkat çekti. Yetkililer, sürücüler ve yayaların tedbirli olmalarını, yılbaşı gecesi dışarıda vakit geçirecek vatandaşların da hava koşullarını dikkate almalarını önerdi.

Kaynak: Haber Merkezi