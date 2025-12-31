45 İlde Kar ve Fırtına Alarmı: Bu Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat! Hava 10 Derece Birden Soğuyacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye yılın son gününde yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 45 il için kar yağışı ve fırtına uyarısı yayımladı. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bazı illerde yoğun yağış, buzlanma ve don riski görülürken kuvvetli rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

KAR VE FIRTINA UYARISI GELDİ

Soğuk hava dalgasıyla birlikte kar bekleyen bölgeler için sevindiren haber geldi. Birçok kentte yüksek kesimler başta olmak üzere kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar nedeniyle bazı yerlerde eğitime ara verildi, hava muhalefeti sebebiyle çok sayıda uçuş da iptal edildi.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre yağışlar; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı bölgelerde ise sağanak şeklinde olacak. Güney Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde sağanak yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

UYARI YAPILAN 45 İL

Meteoroloji’nin kar ve fırtına için sarı kodla uyardığı iller arasında şunlar bulunuyor:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

KUVVETLİ YAĞIŞ, BUZLANMA VE DON RİSKİ

Tahminlere göre Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun önemli bir bölümünde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas ve Tokat çevreleri de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Soğuk hava ile birlikte özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülebileceği uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ile 10 derece arasında azalacak. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesine de dikkat çekildi.

RÜZGAR ŞİDDETLİ ESECEK

Rüzgarın Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

