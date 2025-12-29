Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar! 16 İlde Yoğun Kar ve Buzlanma Alarmı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde belirgin şekilde düşecek ve mevsim normallerinin altına inecek. Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışları etkisini artırırken, özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve tipi riskine karşı uyarı yapıldı.

Karadeniz, İç Anadolu’nun orta ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yoğun kar yağışları bekleniyor. Bazı illerde kar etkisini gösterirken MGM, kar yağışı beklenen 16 il için ‘sarı’ kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Tahminlere göre Marmara, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış görülecek. Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevresinde yağmur şeklinde beklenen yağışların, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi.

Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve sis de bekleniyor.

20 SANTİMETRENİN ÜZERİNDE KAR BEKLENİYOR

Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının (20 cm ve üzeri) etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmurla başlayacak yağışların zamanla kara döneceği bildirildi. Kuvvetli yağışların 29 Aralık Pazartesi akşam saatlerine kadar devam edeceği, ulaşımda aksamalar ve tipi nedeniyle dikkatli olunması istendi.

GÜNEYDOĞU İÇİN ÇIĞ UYARISI

Şanlıurfa, Diyarbakır’ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. 5–25 santimetre arasında değişebilecek kar kalınlığı nedeniyle buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması çağrısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu’nun doğusunda rüzgârın kuzey yönlerden saatte 40–70 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. MGM, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

‘SARI’ KOD UYARISI YAPILAN 16 İL

Meteoroloji, yoğun kar nedeniyle 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller şöyle:

Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa.

Yetkililer, özellikle akşam ve gece saatlerinde sürücülerin dikkatli olması, zincir ve kış lastiği olmadan yola çıkılmaması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi