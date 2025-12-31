Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife
Cumhurbaşkanı kararıyla 2026 yılında uygulanacak vergi ve harç artış oranı yeniden değerleme oranının altında tutuldu. Buna rağmen yurt dışı çıkış harcı, pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretleri önemli ölçüde yükseldi. Yeni düzenlemeyle telefon kayıt bedeli 54 bin TL’yi aşarken, seyahat ve sürücü belgesi maliyetleri de arttı.
Cumhurbaşkanı kararıyla, yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlara yapılacak artış oranı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi.
Bu düzenleme kapsamında yurt dışına çıkış harcı da artırıldı. Daha önce 1.000 TL olan ücret, 2026 yılı itibarıyla 1.190 TL’ye yükseltildi.
EHLİYET HARÇLARINDA ARTIŞ
Otomobil, minibüs ve kamyonet sürücülerinin kullandığı B sınıfı ehliyet harcı 5.678 TL’den 6.754 TL’ye çıkarıldı. A sınıfı sürücü belgesi için ödenen harç ise 1.883 TL’den 2.240 TL’ye yükseldi.
Ayrıca ehliyet alımında ödenen değerli kağıt bedeli 1.420 TL’den 1.689 TL’ye çıktı.
PASAPORT HARÇLARI GÜNCELLENDİ
Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmasıyla birlikte pasaport harçları şu şekilde düzenlendi:
6 aya kadar: 2.806 TL (önceki: 2.359 TL)
1 yıl: 4.101 TL (önceki: 3.448 TL)
2 yıl: 6.698 TL (önceki: 5.631 TL)
3 yıl: 9.516 TL (önceki: 8.000 TL)
3 yıldan uzun: 13.410 TL (önceki: 11.274 TL)
IMEI KAYIT ÜCRETİ DE NETLEŞTİ
Cumhurbaşkanı kararıyla, yeni yılda geçerli olacak vergi ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi.
Bu düzenleme doğrultusunda, yurt dışından getirilen akıllı telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti 2026 yılı itibarıyla 54 bin 258 TL’ye yükseldi.
Eğer yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 değil de yüzde 25,49 olarak uygulanmış olsaydı, IMEI kayıt bedeli 57 bin 240 TL seviyesinde olacaktı.
YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ
2012: 100 TL
2013: 115 TL
2014: 119 TL
2015: 131 TL
2016: 138 TL
2017: 149 TL
2018: 500 TL
2019: 1.500 TL
2020: 1.838 TL
2021: 2.006 TL
2022: 2.732 TL
2023: 6.091 TL
2023 (ikinci yarı): 20.000 TL
2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL
2026: 54.258 TL
Yurt dışından getirilen bir cep telefonunun, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde kayıt altına alınması gerekiyor. Ayrıca bir kişi, iki yıl içinde yalnızca bir adet cihaz için IMEI kaydı yaptırabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi