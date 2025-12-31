Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı kararıyla, yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlara yapılacak artış oranı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi.

Bu düzenleme kapsamında yurt dışına çıkış harcı da artırıldı. Daha önce 1.000 TL olan ücret, 2026 yılı itibarıyla 1.190 TL’ye yükseltildi.

EHLİYET HARÇLARINDA ARTIŞ

Otomobil, minibüs ve kamyonet sürücülerinin kullandığı B sınıfı ehliyet harcı 5.678 TL’den 6.754 TL’ye çıkarıldı. A sınıfı sürücü belgesi için ödenen harç ise 1.883 TL’den 2.240 TL’ye yükseldi.

Ayrıca ehliyet alımında ödenen değerli kağıt bedeli 1.420 TL’den 1.689 TL’ye çıktı.

PASAPORT HARÇLARI GÜNCELLENDİ

Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmasıyla birlikte pasaport harçları şu şekilde düzenlendi:

6 aya kadar: 2.806 TL (önceki: 2.359 TL)

1 yıl: 4.101 TL (önceki: 3.448 TL)

2 yıl: 6.698 TL (önceki: 5.631 TL)

3 yıl: 9.516 TL (önceki: 8.000 TL)

3 yıldan uzun: 13.410 TL (önceki: 11.274 TL)

IMEI KAYIT ÜCRETİ DE NETLEŞTİ

Bu düzenleme doğrultusunda, yurt dışından getirilen akıllı telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti 2026 yılı itibarıyla 54 bin 258 TL’ye yükseldi.

Eğer yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 değil de yüzde 25,49 olarak uygulanmış olsaydı, IMEI kayıt bedeli 57 bin 240 TL seviyesinde olacaktı.

YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ

2012: 100 TL

2013: 115 TL

2014: 119 TL

2015: 131 TL

2016: 138 TL

2017: 149 TL

2018: 500 TL

2019: 1.500 TL

2020: 1.838 TL

2021: 2.006 TL

2022: 2.732 TL

2023: 6.091 TL

2023 (ikinci yarı): 20.000 TL

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL

2026: 54.258 TL

Yurt dışından getirilen bir cep telefonunun, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde kayıt altına alınması gerekiyor. Ayrıca bir kişi, iki yıl içinde yalnızca bir adet cihaz için IMEI kaydı yaptırabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi