Bakanlık 2025'in İlk Gıda Sahtekarlarını Açıkladı: Peynirden Mantar İlacı Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünleri ifşa etti. 2025 yılının ilk listesinde bir skandala daha imza atıldı. İşte detaylar...

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Bakanlık 2025'in İlk Gıda Sahtekarlarını Açıkladı: Peynirden Mantar İlacı Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ve gıda güvenliğini ihlal eden ürünlerin listesini güncelledi. Kahvaltı sofralarının baş tacı peynirde büyük bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 06.01.2025 tarihli "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde, Kaydaş Gıda'ya ait "Cemalzede" adlı markanın tam yağlı eritme peynirinde "Natamisin" tespit edildiği görüldü.

Bakanlık 2025'in İlk Gıda Sahtekarlarını Açıkladı: Peynirden Mantar İlacı Çıktı - Resim : 1

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan "antifungal" bir ilaç olarak biliniyor.

Natamisin gıda sanayisinde ise peynir gibi ürünlerde küf oluşumunu engellemek amacıyla yaygın şekilde kullanılır. Özellikle, peynirin dış yüzeyinde mantar ve küflerin büyümesini önleyerek ürünün ömrünü uzatmak için tercih edilir.

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