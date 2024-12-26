Bu Listeye Herkes Baksın! Kırmızı Et Diye Yine At ve Eşek Yedirdiler
İnsan sağlığını tehlikeye atan, taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yeni liste paylaşarak gıdada hile yapan firmaları tek tek açıkladı. Bir kez daha vatandaşa "kırmızı et" diye at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı.
Buket Topaktaş
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atabilecek ve gıda güvenliğini ihlal eden ürünlerin listesini güncelledi. Bir üründe daha at ve eşek eti skandalı tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 25.12.2024 tarihli "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Adana'da araçta satış yaban Adem Tozman isimli şahsın, vatandaşa kırmızı et diye at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı.
25.12.2024 tarihli "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde ise piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti ve ışıl işlem görmüş sucukta baş eti tespit edildi.
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