Beyin Ölümü Gerçekleşen Hasta, İki Kişiye Umut Oldu

Bitlis'te beyin ölümü gerçekleşen 44 yaşındaki epilepsi hastası, iki hastaya umut oldu. Hayatını kaybeden kişinin 2 böbreği, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi gören 2 hastaya nakledilecek.

Beyin Ölümü Gerçekleşen Hasta, İki Kişiye Umut Oldu

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi gören ve bugün beyin ölümü gerçekleşen epilepsi hastasının 2 böbreği, yakınlarının da rızasıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 2 hastaya umut olacak.

Diyarbakır Dicle Üniversitesinden gelen Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ve hastanedeki uzman doktorlar, hayatını kaybeden kişinin 2 böbreğini ameliyatla aldı. Alınan böbrekler, yakın zamanda iki hastaya nakledilecek.

Beyin Ölümü Gerçekleşen Hasta, İki Kişiye Umut Oldu - Resim : 1

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, böbreklerin birinin Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bir hastaya, diğerinin ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaya nakledileceğini söyledi.

Yılmaz, “Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'nde 44 yaşında erkek hastamızın beyin ölümü teşhisi konulması sonucu, Sağlık Bakanlığına bilgi verilerek her iki böbreğini çıkarttık. Hastanedeki hekim arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü beyin ölümü teşhisi koymak, bir sağlık hastanesinde sağlık hizmetlerinin en yüksek seviyede yapıldığının göstergesidir. Organ bağışı hayat kurtarıyor. Bu yüzden organ bağışına katkıda bulunmak, insanlık adına bir borç olarak görüyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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