Ünlü Börekçide 'At' ve 'Eşek' Eti Skandalı: Kıymalı Börekten Çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. 18 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde ünlü bir börekçi dikkat çekti.

'Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin Kağıthane şubesinde satılan kıymalı börekten at ve eşek eti çıktı. Ayrıca, kıymalı börekte sakatat da bulundu.

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine göre ise aynı börekçinin kıymalı pidesinde de sakatat tespit edildi.

İLK DEĞİL

Bu firma daha önce de çeşitli tarihlerde denetimlere girmişti. 2 Ekim'de Kağıthane, Sultangazi ve Pendik'teki şubeleri, 17 Ekim'de Eyüpsultan şubesi ve 21 Kasım'da ise tekrar Kağıthane şubesi listeye alınmıştı. Söz konusu şubelerde, kıymalı böreklerin içinde kanatlı eti ve sakatat bulunduğu tespit edilmişti.