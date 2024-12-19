Ünlü Börekçide 'At' ve 'Eşek' Eti Skandalı: Kıymalı Börekten Çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşürecek listesine yeni ürünler eklendi. 'Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin bir şubesinde satılan kıymalı börekten at ve eşek eti çıktı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Son Güncelleme:
Ünlü Börekçide 'At' ve 'Eşek' Eti Skandalı: Kıymalı Börekten Çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. 18 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde ünlü bir börekçi dikkat çekti.

'Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin Kağıthane şubesinde satılan kıymalı börekten at ve eşek eti çıktı. Ayrıca, kıymalı börekte sakatat da bulundu.

Ünlü Börekçide 'At' ve 'Eşek' Eti Skandalı: Kıymalı Börekten Çıktı! - Resim : 1

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine göre ise aynı börekçinin kıymalı pidesinde de sakatat tespit edildi.

Ünlü Börekçide 'At' ve 'Eşek' Eti Skandalı: Kıymalı Börekten Çıktı! - Resim : 2

İLK DEĞİL

Bu firma daha önce de çeşitli tarihlerde denetimlere girmişti. 2 Ekim'de Kağıthane, Sultangazi ve Pendik'teki şubeleri, 17 Ekim'de Eyüpsultan şubesi ve 21 Kasım'da ise tekrar Kağıthane şubesi listeye alınmıştı. Söz konusu şubelerde, kıymalı böreklerin içinde kanatlı eti ve sakatat bulunduğu tespit edilmişti.

İki Marka Daha İfşalandı: Vatandaşa Sucuk ve Kaburga Diye Domuz Eti Yedirmişlerİki Marka Daha İfşalandı: Vatandaşa Sucuk ve Kaburga Diye Domuz Eti YedirmişlerGüncel

Gıda Sahtekarları Durmuyor: Baharatlar da Artık Hileli!Gıda Sahtekarları Durmuyor: Baharatlar da Artık Hileli!Güncel

Son Güncelleme:
Cinsel Güç Artırıcı Üründe Büyük Sağlık Tehdidi Cinsel Güç Artırıcı Üründe Büyük Sağlık Tehdidi
Ehliyette Kritik Değişiklik! Yanınızda Taşımanıza Gerek Kalmadı Ehliyette Kritik Değişiklik! Yanınızda Taşımanıza Gerek Kalmadı
Esnaf Lokantası İşletenler Salçayı Böyle Saklıyor ve Küf Oluşmuyor Esnaf Lokantası İşletenler Salçayı Böyle Saklıyor ve Küf Oluşmuyor
Milli Eğitim'den Skandal Karar: Okullarda Yılbaşı Süslemesi de Kutlaması da Yasak! Milli Eğitim'den Skandal Yılbaşı Yasağı