Gıda Sahtekarları Durmuyor: Baharatlar da Artık Hileli!

Baharatlar Türkiye'de en sık kullanılan gıda ürünlerinin başında geliyor. Birçok baharat, sağlık açısından faydalı özelliklere de sahip. Yemeklerde doğru baharat kullanımı, hem damak tadını hem de sağlığı olumlu yönde etkiliyor, ancak "gıda sahteciliği" haberleri de peş peşe geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahteciliği yaparak halkın sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etti. Sofraların vazgeçilmezi baharatlarda da hile tespit edildi. Listede ifşa edilen baharatlar arasında ise "isot" ve "sumak" yer aldı.

Gaziantep'in İslahiye ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan iki firmanın ürünlerinde "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespit edildi.

İşte Bakanlığın açıkladığı o iki marka: