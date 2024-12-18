Bakanlık Duyurdu: O Kekikler Zehir Saçıyor! 1 Ayda 42 Markada Yabancı Madde Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahteciliği yaparak halkın sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Türkiye'de en sık kullanılan gıda ürünlerinin başında gelen baharatlarda da hile tespit edildi. İfşa edilen baharatlar arasında ise sofraların vazgeçilmezi "kekik" öne çıktı.

Bakanlığın bildirimlerine göre, 02.10.2024 - 18.11.2024 tarihleri arasında 42 markanın "kekik" diyerek sattığı baharatlarda "yabancı madde" tespit edildi. Bakanlık açıklamasında tespit edilen yabancı maddenin ne olduğu hakkında hiçbir bilgi verilmedi.

'YABANCI MADDE' NE DEMEK?

Kekiklerde tespit edilen yabancı maddeye ilişkin bir bilgi verilmemesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Gıdada tespit edilen yabancı maddeler, sağlık açısından çeşitli riskler taşıyabilir. Bu maddeler, ürünlerin güvenliğini tehdit edebilir ve insanların sağlıklarını olumsuz etkileyebilir.

SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?

Gıdada tespit edilen yabancı maddelerin sağlık üzerindeki potansiyel zararları şöyle:

FİZİKSEL YABANCI MADDELER

Cam, metal, plastik, taş gibi maddeler: Bu tür yabancı maddeler, dişlere zarar verebilir, yutulduklarında boğulma riski yaratabilir veya iç organlara zarar verebilir. Özellikle cam ve metal parçaları, kesilmelere yol açabilir.

Zehirli maddeler: Bazı fiziksel yabancı maddeler, zehirli olabilir. Örneğin, bazı metal parçalar (örneğin kurşun) zehirlenmelere neden olabilir.

KİMYASAL YABANCI MADDELER

Tarım ilaçları ve pestisit kalıntıları: Bu kimyasallar, uzun süreli maruz kalma durumunda kansere, sinir sistemi hastalıklarına, üreme sorunlarına veya diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tarım ilaçlarının aşırı miktarda tüketimi, vücutta birikerek toksik etki gösterebilir.

Ağır metaller (kurşun, cıva, kadmiyum): Bu metaller, vücutta birikerek sinir sistemi, böbrekler ve karaciğer üzerinde kalıcı zararlara yol açabilir. Uzun süreli maruz kalma, beyin gelişimini etkileyebilir ve çeşitli nörolojik bozukluklara yol açabilir.

İzin verilmeyen katkı maddeleri: Bazı kimyasal katkı maddeleri, alerjik reaksiyonlara, mide-bağırsak sorunlarına, cilt döküntülerine veya diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

BİYOLOJİK YABANCI MADDELER

Bakteri ve virüsler: Gıdalarda bulunan patojen mikroorganizmalar (örneğin Salmonella) enfeksiyonlara yol açabilir. Bu enfeksiyonlar, mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, bazı bakteriler ciddi zehirlenmelere, böbrek yetmezliğine ve ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Mantarlar ve aflatoksinler: Bazı mantar türleri, gıdalarda aflatoksin adı verilen toksik maddeler üretebilir. Aflatoksinler, karaciğer kanserine neden olabilir ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişiler için tehlikeli olabilir.

Parazitler: Gıda kaynaklı parazitler enfeksiyonlara yol açarak mide ve bağırsak problemlerine, sindirim bozukluklarına ve bazen daha ciddi hastalıklara neden olabilir.

HANGİ MARKALAR İFŞA EDİLDİ?

Kekikte yabancı madde tespit edilen baharat markaları şöyle: