İki Eşi de İpe Asılı Halde Bulunmuştu, Mahkemede Kan Donduran İfade! ‘Bir Sonraki Öldüreceği Kişi...'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Vesile Bingöl'ün eşi İsmet Bingöl hakkında dava açılarak, 'intihara yönlendirme' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, 'eşe karşı eziyet' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İsmet Bingöl hakkında somut bir neden bulunamadığı için beraat kararı verilmişti.

Tutuksuz sanık İsmet Bingöl'ün yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanıklar da dinlendi.

“İLK EŞİNDE DE AYNI OLAY YAŞANDI”

Tanık olarak dinlenen, ipe asılı halde bulunan Vesile Bingöl’ün kardeşi Abdullah Bingöl’ün mahkemede verdiği ifade ise kan dondurdu. Bingöl “Vesile kız kardeşim, İsmet ise amcamın oğludur. İsmet Bingöl'ün karakterini biliyorum. Bir sonraki öldüreceği kişinin ismini de vereceğim size. Bir sonraki öldüreceği kişi de kendi kızı H.. Kendisi kızını okuldan aldı. Sebebi de kızın vücudunun gelişmesi. İlk eşinde de aynı olay yaşandı. Kurduğu bütün düzen aynı. Bütün kurgu ilk eşinin ölümü gibi” dedi.

“ANAHTARI SARKITIRKEN VESİLE'NİN KOLU GÖRÜNMÜŞ”

Bingöl, şunları söyledi: Kız kardeşim bir gün yüzü gözü mor şekilde geldi. Anlat dedim, bize bir şey anlatmadı Vesile. Olay günü bana haber geldi. 'Vesile asılı bulundu' dediler. İsmet bir gün anahtar istemiş. Anahtarı sarkıtırken Vesile'nin kolu görünmüş. Bu nedenle kız kardeşimi dövmüş bir gün.

“VESİLE ALT KATA BİLE İNEMİYORDU”

“Ben olayın kasten öldürme olduğunu düşünüyorum. Amcamın oğlu sözde” diye konuşan Vesile Bingöl'ün kardeşi tanık Şaban Bingöl şunları söyledi: Vesile 'İsmet anahtarları aldı. Çıkmama izin vermiyor' derdi. Sanık kıskanç bir insandı. Haksız bile olsa haklı çıkmaya çalışırdı. Vesile anahtar olmadığı için alt kata bile inemiyordu. Olay günü İsmet'in 'Şaban koş' diye sesini duydum. Biz aynı binada oturuyoruz. Baktığımda kız kardeşim yerde yatıyordu. Direkt 112'yi aradım. Ben gittiğimde İsmet çorabına kadar giyinikti. Ben televizyonun sesinin yüksek olduğunu fark ettim. İsmet kendi kendine konuşuyordu. 'Ben bir daha cezaevine gireceğim benim hayatım bitti ben ne yapacağım' diyordu. Sürekli suni tenefüs yapıyordu. Nefes almasını önlüyordu sanki.

“BEN OLAY GÜNÜ TABURE DE GÖRMEDİM”

“Karşı taraf kardeşime defalarca kez şiddet uygulamış. Yerde sandalye bile yoktu” diyen Şaban Bingöl “Kardeşim nasıl intihar etmiş olabilir? Ben olay günü tabure de görmedim. İsmet Bingöl 'kardeşlerine zarar veririm' diyerek Vesile'yi tehdit edermiş” şeklinde beyanda bulundu.

“VESİLE'NİN BİR KARNINA BİR KALBİNE BASTIRIYORDU”

Vesile Bingöl’ün görümcesi Ümmügülsüm Bingöl de tanık olarak dinlendi. Ümmügülsüm Bingöl Olay günü 'Şaban koş' diye ses duyduk. Eve baktık. Vesile yerde yatıyordu. İsmet kendini suçluyordu. Vesile'nin bir karnına bir kalbine bastırıyordu. Çocuklar bize 'annem öldü' dedi. Televizyon açıktı. İsmet televizyonu yumrukladı ama ambulansı çağırmamış. Vesile'nin vücudu hala sıcaktı. Boynunda da asılma izi yoktu” dedi.

Mahkeme ara kararında sanığın tutuksuz olarak yargılanmasına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA