İki Marka Daha İfşalandı: Vatandaşa Sucuk ve Kaburga Diye Domuz Eti Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gıda sahtekarları listesinde her gün yeni bir skandal patlak veriyor. İki firmanın "dana kaburga" ve "sucuk" diye vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edildi. İşte detaylar...

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İki Marka Daha İfşalandı: Vatandaşa Sucuk ve Kaburga Diye Domuz Eti Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı. Listede yer alan detaylar "bu kadarına da pes" dedirtti.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden açıklanan 18 Aralık tarihli listede Muğla ve Balıkesir'de bulunan 2 firmanın vatandaşa domuz eti yedirdiği duyuruldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose Restaurant'ın dana kaburga diye domuz eti sattığı, Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan Havran'lı Kasap'ın sattığı "Sütüven" markalı sucuklarda ise domuz eti bulunduğu tespit edildi.

İşte Bakanlığın açıkladığı o firmalar:

İki Marka Daha İfşalandı: Vatandaşa Sucuk ve Kaburga Diye Domuz Eti Yedirmişler - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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