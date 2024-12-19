Milli Eğitim'den Skandal Karar: Okullarda Yılbaşı Süslemesi de Kutlaması da Yasak!

Türkiye'de eğitimdeki birçok sorun çözümsüz kalırken, iki ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yılbaşı kararları tepki çekti. Okullarda yılbaşı etkinlikleri yasaklandı.

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Milli Eğitim'den Skandal Karar: Okullarda Yılbaşı Süslemesi de Kutlaması da Yasak!

Türkiye’de eğitimin durumu ve okullarda hijyen sıkıntısı sık sık gündeme gelirken, İstanbul’daki Milli Eğitim Müdürlükleri’nin yılbaşı için okullara gönderdikleri yazılar tepki çekti.

İstanbul Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara tartışmalı bir yazı gönderdi. Okullara gönderilen yazıda, yılbaşı etkinlikleriyle ilgili bir dizi ‘yasak’ talimatı verildi.

Okullara gönderilen yazıda, yılbaşı etkinlikleri, "kültürümüz, geleneklerimiz ve inancımıza uymayan etkinlikler” olarak tanımlandı. Söz konusu yazıda, öğrencilerin "milli manevi kültür değerlerine uygun etkinliklere" yönlendirilmesi gerektiği işaret edildi.

Milli Eğitim'den Skandal Karar: Okullarda Yılbaşı Süslemesi de Kutlaması da Yasak! - Resim : 1

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altay’ın imzasını taşıyan yazıda, “Okullarımızda yılbaşı etkinlikleri adı altında kültürümüz, geleneklerimiz ve inancımıza uymayan etkinliklerin ve okul - sınıf süslemelerinin yapılmaması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini, ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin milli manevi kültür değerlerine uygun etkinliklerin tercih edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Milli Eğitim'den Skandal Karar: Okullarda Yılbaşı Süslemesi de Kutlaması da Yasak! - Resim : 2

Bu karar ebeveynler ve öğrenciler tarafından tepki çekerken, benzer bir yazı da Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderildi. Yasak talimatının, "çocukların kendi değerleriyle barışık bireyler olarak yetişmesi" için alındığı kaydedildi.

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Kaynak: 23 Derece

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