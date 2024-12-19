MİT, Terör Örgütü PKK'nın Üst Düzey İsmini Suriye'de Etkisiz Hale Getirdi
MİT, terör örgütü PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye/Kamışlı’da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PJAK'ın üst düzey isimlerinden birine Suriye'de operasyon düzenledi.
SURİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terör örgütünün sözde Cezire bölge sorumlusu olan Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya Suriye'nin Kamışlı bölgesinde MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA-DHA-İHA
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