MİT, Terör Örgütü PKK'nın Üst Düzey İsmini Suriye'de Etkisiz Hale Getirdi

MİT, terör örgütü PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye/Kamışlı’da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

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MİT, Terör Örgütü PKK'nın Üst Düzey İsmini Suriye'de Etkisiz Hale Getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PJAK'ın üst düzey isimlerinden birine Suriye'de operasyon düzenledi.

MİT, Terör Örgütü PKK'nın Üst Düzey İsmini Suriye'de Etkisiz Hale Getirdi - Resim : 1

SURİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütünün sözde Cezire bölge sorumlusu olan Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya Suriye'nin Kamışlı bölgesinde MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Terör Örgütü PKK'nın Üst Düzey İsmini Suriye'de Etkisiz Hale Getirdi - Resim : 2

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MİT'ten Suriye Kamışlı'da PKK'ya Operasyon!MİT'ten Suriye Kamışlı'da PKK'ya Operasyon!Güncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

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MİT Suriye
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