İstanbul'un En Gizemlisiydi! Merak Edilen Okul Ziyarete Açıldı
İstanbul'un en köklü eğitim kurumlarından biri olan Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, düzenlenen yılbaşı kermesi kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.
Kaynak: AA
Fener'de Patrikhane’nin arkasında yer alan ve "Kırmızı Okul" olarak da bilinen tarihi bina, kermes dolayısıyla kapılarını vatandaşlara açtı. Okul Müdürü Dimitri Zatos, yaptığı açıklamada, binanın kuruluşuna ilişkin detaylar vererek, "Fatih Sultan Mehmet'in izniyle kurulan bu okul, Osmanlı döneminden bu yana toplumların bir arada yaşamasının önemli sembollerinden biridir" ifadelerini kullandı.
"BİR SANAT ESERİ GİBİ"
Ziyaretçilerden İsak Kohen, okulun mimarisine hayran kaldığını belirterek, "Bina adeta bir sanat eseri. Tuğlalarının Marsilya'dan getirildiğini öğrendim. Burayı bir okul olarak düşündüğünüzde, burada eğitim gören çocukların nasıl bir ihtişam içinde olduğunu hayal edebiliyorsunuz. İçeri girdiğinizde ise bir müze geziyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz" dedi.
Uzun süredir okulu ziyaret etmeyi bekleyenlerden Sedef Ertaç ise, "Sabah erkenden geldim ve uzun süre bekledim. Binanın içi dışı kadar etkileyici. Haliç manzarasıyla birleşince gerçekten çok fantastik bir yapı ortaya çıkıyor. 'Kırmızı Okul' ismi kesinlikle haklı bir tanım olmuş. Çok dikkat çekici ve büyüleyici" sözleriyle duygularını paylaştı.
"BEKLENTİLERİMİ FAZLASIYLA KARŞILADI"
Ailesiyle birlikte okulu ziyaret eden Selim Noktacı, "Üç yıldır bu anı bekliyordum, sonunda ziyaret edebildiğim için çok mutluyum. Marsilya'dan getirilen tuğlalar ve binanın genel mimarisi beni derinden etkiledi. Müthiş bir yapı" diye konuştu.
Kırmızı tuğlaları ve dikkat çekici mimarisiyle öne çıkan Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yılbaşı kermesi kapsamında yarın da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.