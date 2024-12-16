İstanbul'un En Gizemlisiydi! Merak Edilen Okul Ziyarete Açıldı

Fener'de Patrikhane’nin arkasında yer alan ve "Kırmızı Okul" olarak da bilinen tarihi bina, kermes dolayısıyla kapılarını vatandaşlara açtı. Okul Müdürü Dimitri Zatos, yaptığı açıklamada, binanın kuruluşuna ilişkin detaylar vererek, "Fatih Sultan Mehmet'in izniyle kurulan bu okul, Osmanlı döneminden bu yana toplumların bir arada yaşamasının önemli sembollerinden biridir" ifadelerini kullandı.