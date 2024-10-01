Gerçek Gündem Ekibi Okul Okul Gezdi: Pisuvarlardan İdrar Taşıyor!

RIFAT KIRCI- ALİ MACİT

Yeni eğitim öğretim dönemi hijyenden uzak çöp içerisindeki okulların temizlik seferberliği içerisinde devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçe ayırmadığı için okullar temizlenemezken veliler kendi aralarında para toplayıp temizlik şirketleriyle anlaşarak ya da kendileri kollarını sıvayarak okulların temizliğini sağlamaya çalışıyor. Ancak binlerce öğrencinin eğitim gördüğü okullarda temizliğin bu şekilde sürdürülebilir olması mümkün değil. Öte yandan CHP’li belediyelerin başlattığı temizlik seferberliği de çeşitli baskılarla engelleniyor.

Gerçek Gündem olarak İstanbul’da devlet okullarındaki tabloyu görüntüledik. Okul okul dolaşıp öğrencilerin içerisinde bulunduğu durumu takip ettik. Öğrenci nakil işlemleri hakkında bilgi alma gerekçesiyle girdiğimiz okulların yöneticileri ellerinden geleni yapmaya çalışıyor.

TUVALETLERDEN İDRAR TAŞIYOR

İlk durağımız Şişli'de bir meslek lisesi. Okul yönetimi temizlik konusunda imece usulü seferber olmuş gözükse de tuvaletler hızlı şekilde kirleniyor, yerler çamur içinde. Kırılan musluklardan, tıkanan giderlere kadar okulun eksiklerinin giderilmesi için ödeneğe ihtiyaç olduğu belli.

Beyoğlu'nda yüksek puanlı bir Anadolu lisesinde de durum iç açıcı değil. Tuvaletlerin temizliği bir şekilde sağlanmaya çalışılmış olsa da pisuvarlar tıkanmış, yerlere taşmak üzere. Pisuvarlar hastalık saçarken idrar kokusu okulun girişine kadar duyuluyor. Tesisatın yenilenmesi, herhangi bir salgın hastalığa davetiye çıkmaması için okulun acil ödeneğe ihtiyacı var.

Beyoğlu'nda girdiğimiz bir diğer anadolu lisesinde de durum benzer. Özellikle bahçenin ciddi bir temizlik ve bakıma ihtiyacı var.

HAYVAN ÖLÜSÜ DAHİ VAR

Öte yandan yurdun pek çok yerinden benzer görüntüler gelmeye devam ediyor. Gerçek Gündem’in edindiği görüntülerde bir okulun içerisinde izbe yerlerde bulunan yırtıcı baykuşun ölüsü dahi yer alıyor. Boşaltılmayan çöpler ve pislik içerisindeki lavabolar ise kullanılmayacak durumda.

'EĞİTİMDEN TASARRUF OLMAZ'

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay da duruma tepkili. Gerçek Gündem'e açıklamalarda bulunan Özbay şöyle dedi:

“Eğitim sistemimiz, iktidarın yanlış politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihmalkar tutumu nedeniyle alarm vermektedir. 19,9 milyon öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığı bu dönemde, okullarımızda temizlik ve güvenlik personeli eksiklikleri, hem eğitimin niteliğini hem de çocuklarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Eğitimde tasarruf olmaz. Çocuklarımızın geleceği, sağlığı ve güvenliği siyasi hesaplara kurban edilemez! Okulların sabun, tuvalet kağıdı, hijyen malzemeleri gibi en temel ihtiyaçlarını bile gidermeyip bu ihtiyaçları tamamen velilerin sırtına yükleyen Bakanlık okulların temizliğinden de tamamen elini çekmiştir."

BAKAN TEKİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Okulların savaş koşullarında dahi hedef alınmadığının altını çizen Özbay son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim-İş olarak ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunduk. Savaşlarda bile hedef alınmayan, dünyanın en güvenli binaları olması gereken devlet okullarının pisliğe ve dış tehditlere terk edilmesini kabul etmiyoruz.

Okula gelirken hangi hastalığı kapacağımızı, kim tarafından şiddete uğrayacağımızı düşünmek istemiyoruz. Sağlıklı eğitim ve güvenli okul, eğitim emekçileri için de öğrencilerimiz için de bir haktır, bu haktan vazgeçmeyeceğiz!

Kendi lükslerini “itibardan tasarruf olmaz” tekerlemesiyle örtmeye çalışanlara, bir ülke için okulların pislik içinde olmasından, 3. sayfa haberlerinin rutin mekanları haline gelmesinden daha büyük bir itibarsızlık olmayacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Eğitim-İş olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sesleniyoruz; Hamaseti bırakıp görevinizi yapın. Bilin ki bu konunun unutulmamasını sağlayacağız. Sadece yargı alanında değil her alanda mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz. Sağlıklı eğitim, güvenli okul haktır; Hakkımızı alacağız!”

Kaynak: Gerçek Gündem