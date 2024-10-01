Diyarbakır'da Bir Hakim Evinde Ölü Bulundu: Soruşturma Başlatıldı

Diyarbakır'da bir hakim evinde cansız halde bulundu. Murat Özcan isimli hakimin ölüm nedeni ise henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır'da Bir Hakim Evinde Ölü Bulundu: Soruşturma Başlatıldı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

Meslektaşları, telefonla da ulaşamayınca evine gittiklerinde Özcan'ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine Özcan’ın adresine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

42 yaşında hayatını kaybeden Özcan'ın cenazesinin yarın memleketi Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Andılar köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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