Samsun'da Cami ve Belediye Hoparlörlerinden Sağanak Uyarısı Yapıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde yer yer etkili olan sağanağa karşı vatandaşlar, cami ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonsla uyarıldı.

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Samsun'da Cami ve Belediye Hoparlörlerinden Sağanak Uyarısı Yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'da akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurmuştu.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve şiddetli rüzgara karşı cami ve belediye hoparlörlerinden uyarı yapıldı.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ise tüm belediye ekiplerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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