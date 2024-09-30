Sokak Ortasında Masturbasyon Yapan Şahıs Gözaltında

Çankırı'da bir şahıs sokak ortasında mastürbasyon yaparken yakalandı. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Sokak Ortasında Masturbasyon Yapan Şahıs Gözaltında

Çankırı'da sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülenen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, bir şahıs sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülendi.

Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından olayı gerçekleştiren şahsın M.K.D. olduğu tespit edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında ‘müstehcenlik' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şahsın mastürbasyon yaptığı anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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