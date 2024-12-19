Cinsel Güç Artırıcı Üründe Büyük Sağlık Tehdidi

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını hedef alan firma ve ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, dün yayınladığı listeyle halk sağlığını tehdit eden çok sayıda firmayı ve ürünlerini kamuoyuna duyurdu.

Bakanlığın açıkladığı listede yer alan ürünlerden biri ise dikkat çekti.

CİNSEL GÜÇ ARTTIRICI ŞEKERLEMEDE ‘İLAÇ ETKEN MADDESİ’

Çok sayıda online ticaret platformunda ulaşılabilir olan Love Fun marka, Ginseng ve portakal aromalı şekerleme (Ginseng Bonbons) isimli ürün bakanlığın gözünden kaçmadı.

Afrodizyak etkili bir şekerleme olarak tarif edilen ürün, cinsel istek arttırıcı olarak ticaret sitelerinde kendine yer buluyordu.

Bakanlığın denetimlerinde ise bu üründe ‘ilaç etken maddesi’ tespit edildiği öğrenildi.

BİRÇOK KALEMDE HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bir süredir devam ettiği ifşalarla kamuoyunda bilinen ve sıkça kullanılan başta Köfteci Yusuf olmak üzere çok sayıda marka ve üründe çeşitli katkı maddelerinin tespit edildiğinin duyurulması büyük bir infiale yol açmıştı.

Tavuk, köfte, kokoreç, börek gibi çok sayıda yemeğin yanı sıra zeytinyağı, bal, yoğurt, kekik gibi her evde tüketilen ürünlerde de çok sayıda usulsüzlük ifşa edilmişti. Vatandaşın çoğu zaman uygun fiyatları nedeniyle tercih ettiği bu ürünlerin doğrudan halk sağlığını tehdit etmesi kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.