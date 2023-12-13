Müge Anlı'dan Yunus Emre Göçer tepkilerine yanıt

Somali cumhurbaşkanının oğlunun ölümüne neden olduğu kurye Yunus Emre Göçer'in eşini programına kabul etmeyen Müge Anlı, tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

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Müge Anlı'dan Yunus Emre Göçer tepkilerine yanıt

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut’un oğlu Hassan Şeyh Mahmut’un çarparak hayatını kaybetmesine sebep olduğu motokurye Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer’in ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına başvurusunun kabul edilmediği medyada yer bulmuştu. Müge Anlı, çıkan haberlerin ardından programında açıklama yaptı.

Anlı, programında "Lütfen önce biraz insan olun, vicdanlı olun, ondan sonra haber yapın. Faili belli, vuranı belli. Adı belli, sanı belli. Ben burada neyi araştıracağım sorması ayıp? Bu programın anlamı ne? Herkes gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme gelmenin de en kolay yolu ben oldum" ifadelerini kullandı.

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