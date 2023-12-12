Star TV'nin en çok izlenen dizisiydi! Final tarihi belli oldu

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki Yalı Çapkını dizisi için final iddiası

Star TV'nin en çok izlenen dizisiydi! Final tarihi belli oldu

Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisi kısa bir süre sonra final yaparak ekrana veda edecek. 2 yıldır ekranda olan dizinin final yapacak olması dizinin hayranlarını derinden üzdü.

Yalı Çapkını dizisinin veda tarihiyle ilgili bilgiler de belli oldu.

Yalı Çapkını dizisi, son zamanlarda televizyon ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen bir yapım haline gelmiştir. Ancak, üzücü bir haberle karşı karşıyayız. Dizi, yakında final yapacak ve sevenlerine veda edecek.

Star TV'nin en çok izlenen dizisiydi! Final tarihi belli oldu - Resim : 1

2 sezondur ekranda fırtına gibi esen Yalı Çapkını dizisinde yolun sonuna gelindi. Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinin ekrana veda edeceği tarih belli oldu.

Kadrosunda ''Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Binnur Kaya ve Çetin Tekindor'' gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin Mayıs 2024 tarihinde final yaparak ekrana veda edeceği öne sürüldü. Gazeteci Sadık Şimşek'in aktardığına göre; Hikayenin tadında bırakılması isteniyor.

Star TV'nin en çok izlenen dizisiydi! Final tarihi belli oldu - Resim : 2

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ GİBİ OLABİLİR

Öte yandan dizinin reytinglerindeki gidişat tekrar bir değerlendirilecek. 2024'ün ilk aylarında Yalı Çapkını dizisinin aynı başarıyı göstermesi durumunda gelecek sezon da ekrana gelebileceği konuşuluyor.

Star TV'nin en çok izlenen dizisiydi! Final tarihi belli oldu - Resim : 3

YALI ÇAPKINI DİZİSİ

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir.

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