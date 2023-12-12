Hakeme saldırının ardından "Ellerine, kollarına, ayaklarına sağlık" paylaşımı yapan muhabir kovuldu

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanması büyük tepki çekti. Skandal olayın ardından muhabir Burcu Eken, yaptığı paylaşım nedeniyle işinden oldu.

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Hakeme saldırının ardından "Ellerine, kollarına, ayaklarına sağlık" paylaşımı yapan muhabir kovuldu

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler’e yumruk attı. Yere düşen Meler, tekmelendi.

Saldırgan Faruk Koca kalp krizi şüphesiyle ve Halil Umut Meler de tedavi için hastaneye kaldırılırken bu skandal büyük tepki aldı.

Öte yandan, Beşiktaş'ın eski muhabiri olan Burcu Eken, saldırganı haklı bulduğu şeklinde yorumlanabilecek bir paylaşım yaptı.

Eken, sosyal medya hesabından "Ellerine, kollarına, ayaklarına sağlık" paylaşımını yaptı.

Ardından da, attığı tweetin konuyla bir alakası olmadığını öne sürdü ve Fairplay Events ile olan iş akdinin sona erdirildiğini duyurdu.

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