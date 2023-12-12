Türkiye manşetlerde: Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı dünya basınında

TUTTOSPORT / İTALYA: "TÜRKİYE ŞOKTA!"

"FIFA kokartlı uluslararası hakem Halil Umut Meler, Rizespor maçının sonunda Ankaragücü'nün bir numarası Faruk Koca'nın saldırısına uğradı. Hakem, kulüp başkanı tarafından yumruklandı ve tekmelendi."