Türkiye manşetlerde: Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı dünya basınında
Hakem Halil Umut Meler'e atılan yumruk, dünya basınında geniş yer buldu.
Ankaragücü - Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması, Avrupa basınında geniş yer buldu.
Medyaradar'ın derlemesine göre Avrupa basını, saldırıyı şöyle gördü:
AS / İSPANYA: "BAŞKAN HAKEME SALDIRDI"
"Hakeme çok kızan Ankaragücü Başkanı sahaya indi, hakeme yumruk attı ve yere indirdi.."
MARCA / İSPANYA: "UTANÇ VERİCİ"
"Sıradışı, utanç verici ve üzücü. Ankaragücü Başkanı, maç sonunda sahaya atlıyor, hakemi yumrukluyor. Ardından yere düşen hakem tekmeleniyor."
DAILY MIRROR / İNGİLTERE: "ŞOK GÖRÜNTÜLER"
"Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü - Rizespor maçının ardından Ankaragücü başkanı tarafından yumruklandı. Hakeme yerde tekmeler atıldı."
TUTTOSPORT / İTALYA: "TÜRKİYE ŞOKTA!"
"FIFA kokartlı uluslararası hakem Halil Umut Meler, Rizespor maçının sonunda Ankaragücü'nün bir numarası Faruk Koca'nın saldırısına uğradı. Hakem, kulüp başkanı tarafından yumruklandı ve tekmelendi."
DAILY MAIL / İNGİLTERE: "UTANÇ VERİCİ"
"Ankaragücü Başkanı, Süper Lig'de Rizespor ile oynanan maçın ardından hakemin yüzüne yumruk attı. Utanç verici sahneler yaşandı. Yere düşen hakeme tekmeler atıldı."
TELEGRAPH / İNGİLTERE: "ŞOK EDİCİ!"
"Türk Süper Ligi'nde kulüp başkanı, saha içerisinde hakemi yumrukladı. Ardından yere düşen hakeme tekmeler atıldı."
O JOGO / PORTEKİZ: "TÜRK FUTBOLUNDA ŞOK!"
"Portekizli Pedrinho'nun oynadığı Ankaragücü kulübünün başkanı Faruk Koca, sahaya girip hakemi yumrukladı. Yere düşen hakeme tekmeler atıldı."
CORRIERE DELLO SPORT / İTALYA: "DEHŞET!"
"Türkiye Süper Ligi'nde dehşet verici görüntüler yaşandı. Hakem, Ankaragücü başkanı ve taraftarları tarafından dövüldü. Hakeme yüzü şişmiş bir şekilde sahadan güçlükle çıkarıldı."
MUNDO DEPORTIVO / İSPANYA: "SIRADIŞI!"
"Türk takımının başkanı Faruk Koca, Rizespor ile oynadıkları maçın sonunda hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak gözünü morarttı. Hakem, yere düştükten sonra tekmelendi."
BILD / ALMANYA: "SKANDAL"
"Kulüp başkanı, hakemi yumrukla yere serdi. Türkiye Süper Ligi'nde oynanan maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, uluslararası hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Hakem yere düştükten sonra iki kişi daha korkakça hakeme saldırdı ve hakemin kafasına tekmeler attılar."
L'EQUİPE / FRANSA: "YUMRUK!"
"Ankaragücü Başkanı, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem yere düştükten sonra tekmelendi."
RMC SPORT / FRANSA: "SİNİR KRİZİ!"
"Ankaragücü Başkanının anlamsız sinir krizinin ardından hakeme saldırdı."
VOETBAL INTERNATIONAL / HOLLANDA: "SKANDAL!"
"Uluslararası hakem Halil Umut Meler, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın takımı Ankaragücü'nün başkanı ve yöneticileri tarafından saldırıya uğradı. Meler önce yumruklandı, ardından tekmelendi."
BBC / İNGİLTERE: "SPORDA BUNA YER YOK"
Türkiye'nin en üst liginde oynanan müsabaka sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı."