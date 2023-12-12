Hakeme yapılan saldırı sonrası ligleri erteleyen Büyükekşi'ye Süper Kupa çağrısı: Milyon dolarlık imzalar atıldığı için orası ertelemeye dahil değil mi?

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e maç bitimi saldırdı.

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü'nün başkanı, maç bitimi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yanına gelerek yumruk atıp saldırdı.

Koca, Meler'i darp etmesinin arından gözaltına alındı. Yanındaki 5 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

Meler ise hastaneye kaldırılmasının ardından, oğlunun yanına gitmek istediğini belirtmişti.

Yaşanan skandal sonrası hakemler maça çıkmama kararı alırken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin süresiz bir şekilde tatil edildiğini açıklamıştı.

Büyükekşi, "Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Futbol maçları bir savaş değil, sonunda ölüm yok. Bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin idrak etmesi lazım. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz. Artık yeter. Yeter diyoruz! Hakemler de insan. Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin. Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim. Yeter artık!" demişti.

SÜPER KUPA NE OLACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının, Türkiye dışında bir ülkede oynanması başta iki kulüp olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekmişti.

Spor yorumcusu ve muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Meler'e yapılan saldırı sonrası Büyükekşi'yi eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Sabuncuoğlu, "17 gün sonra Arabistan’da oynanacak final ne olacak? Oynanacak mı? Yoksa milyon dolarlık imzalar atıldığı için orası ertelemeye dahil değil mi?" dedi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"‘Göstermelik lig erteleyenler’ bu kararı alırken; futbol oynanacak bir iklim olmadığından sebep bu kararı aldılar. Aldığınız karara saygı duymakla birlikte, 17 gün sonra Arabistan’da oynanacak final ne olacak? Oynanacak mı? Yoksa milyon dolarlık imzalar atıldığı için orası ertelemeye dahil değil mi?"

‘Göstermelik lig erteleyenler’ bu kararı alırken; futbol oynanacak bir iklim olmadığından sebep bu kararı aldılar. Aldığınız karara saygı duymakla birlikte, 17 gün sonra Arabistan’da oynanacak final ne olacak? Oynanacak mı? Yoksa milyon dolarlık imzalar atıldığı için orası… — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 12, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem