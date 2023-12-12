Faruk Koca adliyeye sevk edildi

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, adliyeye sevk edildi.

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Faruk Koca adliyeye sevk edildi

Ankaragücü - Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi.

NTV'nin haberine göre, hakem Meler'e yumruk attıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Başkan Faruk Koca tedavisinin ardından taburcu edildi.

Koca, olay sırasında Meler'e tekme atan iki kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

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