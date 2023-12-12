Ankaragücü Başkanı'nın Meler'e saldırmasının ardından... Hakemler tepkili: Tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimizle ilgili karar vereceğiz

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü’nün sahasında Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek maçın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk atmış, Ankara ekibinin diğer yetkilileri de yerde yatan Meler’e tekmeler savurmuştu. Olayın ardından Ankara’da hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler’e destek olmak için Süper Lig ve 1. Lig hakemleri de ortak bir basın açıklaması yaptı.

Hakem Meler’in tedavi gördüğü hastanenin önünde hakemler adına Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan konuştu.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, "Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Hakemlik ve futbol konuşacak düşünecek halimiz yok. Tek önceliğimiz Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması. Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Hakem Mete Kalkavan ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız."

Kaynak: İHA