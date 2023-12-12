Halil Umut Meler hakemliği bırakıyor mu? 'Benden bu kadar'

MHK eski genel sekreteri Ali Kunak, hakem Halil Umut Meler'in “Benden bu kadar, bu iş bitti” deyip hakemliği bırakma yönünde bir düşüncesi olduğunu ifade etti.

Halil Umut Meler hakemliği bırakıyor mu? 'Benden bu kadar'

MHK eski genel sekreteri Ali Kunak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafıdan yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in durumuyla ilgili bilgi verdi.

"Çok morali bozuk, çok sıkıntılı. doktorlar sakinleştirici verdiler, tomografi çekildi. Durumu çok kötü değil, hepimizle konuştu. Şu an hastanede 60-70 hakem var. Süper Lig hakemleri Ankara’ya gelecekler."

HAKEMLİĞİ BIRAKIYOR MU? 'BU İŞ BİTTİ, BENDEN BU KADAR"

Ali Kunak, Halil Umut Meler ile yaptığı görüşmeyi de anlattı: "Halil olayın şokunda hala. Biz de yanındayken 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz de ona, 'Dön İzmir’e ailenle konuş bu kararı onlarla ver. dedik."

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