Ünlü teknik direktör, canlı yayında açıkladı: Faruk Koca, bana da yumruk attı

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, dün akşam hakem Halil Umut Meler'e attığı yumrukla gündeme geldi. Ünlü teknik direktör Hikmet Karaman, Koca'nın kendisine de yumruk attığını söyledi.

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Ünlü teknik direktör, canlı yayında açıkladı: Faruk Koca, bana da yumruk attı

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın zamanında kendisine de yumruk attığını itiraf etti. Karaman, "Faruk Koca, Ankaragücü'nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Her iki takıma da birer sarı kartın çıktığı maç 1-1 sonuçlandı. Maçın ardından saha karıştı. Sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e önce yumruk sonra tekmelerle saldırdı. Sol gözü şişen Meler polis eşliğinde sahadan ayrılırken, çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ünlü teknik Direktör Hikmet Karaman, katıldığı canlı yayında çarpıcı bir itirafta bulundu. Karaman, Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemde Faruk Koca'nın kendisine de yumrukla saldırdığını söyledi. Karaman, "Faruk Koca, Ankaragücü'nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" dedi.

HİKMET KARAMAN'IN ANKARAGÜCÜ KARİYERİ

2005-2006 sezonunun ortalarında MKE Ankaragücü ile yeni sözleşme imzalayan Hikmet Karaman bu sezonu 13. sırada tamamladı. 2006-2007 Süper Lig'de 29 maç boyunca Ankaragücü'nün başında geçiren teknik adam bu sezonu da 13. sırada tamamladı. Aynı sezon içerisinde ikinci lig takımlarından Malatyaspor'u 1 maç çalıştırdı. Ankaragücü'nde yaşanan yönetim bazlı sıkıntılar nedeni ile 2009-2010 sezonu dahil olmak üzere değişik defalar takımın başına geçen Hikmet Karaman, bu sezonlarda herhangi bir kupa kazanmayı başaramadı.

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