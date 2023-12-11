Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Kritik mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golünü 14. dakikada Morutan kaydetti. Rizespor'un golü 90+7. dakikada Gaich'ten geldi.

HAKEME YUMRUKLU SALDIRI

Maçın ardından sahaya giren bir kişi, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, yumruk atan kişi Ankaragücü Başkanı Faruk Koca.