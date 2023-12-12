TFF Başkanı Büyükekşi resmen açıkladı: Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler tatil edildi

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında MKE Ankaragücü, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, maç bitimi Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu.

Koca, FIFA kokartlı hakemi darp etmesinin arından gözlatına alındı.

Meler ise hastaneye kaldırıldı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle

"Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu yalnız Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

'YETER ARTIK'

Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Futbol maçları bir savaş değil, sonunda ölüm yok. Bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin idrak etmesi lazım. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz. Artık yeter. Yeter diyoruz! Hakemler de insan. Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin. Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim. Yeter artık!"

Kaynak: Gerçek Gündem