Halil Umut Meler'e saldıran başkan ne kadar ceza alabilir? Uzmanı yanıtladı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Yeren düşen Meler, diğer saldırganlar tarafından tekmelenirken; olay sonrası gözaltılar yapıldı. Ayrıca hakeme saldıran Faruk Koca'nın hastanede tedavi gördüğü, tedavi sonrası gözaltına alındığı ifade edildi.

NE KADAR CEZA ALABİLİR?

Gözaltına alınan Koca'nın ne kadar ceza alabileceğine dair hukukçu Gönenç Gürkaynak dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Gürkaynak, "Ankaragücü Başkanı'nın Halil Umut Meler'e yumruk atması konusunda hukuki değerlendirme isteyen takipcilere: Mahkemenin ne kadar yumuşak davranmak istediğine bağlı olarak yedi buçuk ay ila 18 ay arasında hapis cezası alacak. Ankara’dan iki dönem AKP milletvekili imiş. Sosyal medyada yeterli ses çıkmazsa veya zamanla unutulursa, 4,5 ay hapis cezası da alabilir. Mevzuatta cezayı oraya kadar düşürmenin yolu var. Başka sorusu olan?" ifadelerini kullandı.