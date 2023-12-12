Emre Belözoğlu istifa kararı aldı iddiası!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı, kararını da kısa bir süre içerisinde açıklayacağı iddia edildi.

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Emre Belözoğlu istifa kararı aldı iddiası!

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Maçta yaşananların ardından iki teknik adam da basın toplantısında kısa açıklama yaptı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, soru almayacağını ve anlayış istediğini belirterek, "Bugün için ne söyleyeyim ki? Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." diye konuştu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise son dakikada puan aldıklarını belirterek, MKE Ankaragücü'ne başarı diledi.

Beyaz TV, olay sonrası Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığını, kararını da kısa bir süre içerisinde açıklayacağını iddia etti.

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